Margherita, concorrente Bake Off Italia 2022/ “Nei dolci curo molto l’aspetto estetico”

Margherita, chi è la concorrente di Bake Off Italia 2022

Margherita è tra i concorrenti di Bake Off Italia 2022, il cooking show più dolce del piccolo schermo condotto con grande successo da Benedetta Parodi su Real Time. Per la decima edizione tante le novità: a cominciare da un cambio location fino all’arrivo di un nuovo giudice-maestro chiamato a giudicare le creazioni e i dolci degli aspiranti pasticceri. Tra i nuovi concorrenti c’è anche Margherita, 19enne di Valdagno, piccolo paese della provincia di Vicenza, che vive a Milano dove frequenta l’università di moda.

Grande appassionata di dolci, la giovane aspirante pasticcera trascorre buona parte del suo tempo libero a studiare, documentarsi e a preparare dolci unendo quando può anche la passione per il mondo del fashion. Margherita, infatti, è convinta che il mondo della pasticceria e quello della moda siano due mondi con una storia da raccontare.

Bake Off Italia 2022, conosciamo meglio Margherita

Conosciamo meglio Margherita di Bake Off Italia 2022. La concorrente e aspirante pasticciera si è raccontata così nel video di presentazione: “sono Margherita, ho 19 anni e vengo da Valdagno, ma vivo a Milano dove frequento l’università di moda. Nonostante gli studi da fashion design la pasticceria non è mai sparita dalla mia vita, in ogni momento libero lo dedico a leggere libri, cercare su internet trascorro il mio tempo libero a informarmi, cercare, documentarmi”. La giovane studentessa di moda non nasconde di essere indecisa sul suo futuro: “oggi sono in confusione perchè non so se la moda o la pasticceria sono la mia strada”.

Parlando di dolci i suoi preferiti sono: “le crostate moderne, le monoporzioni” e non nasconde di prestare molta attenzione ai dettagli e alla presentazione del dolce. “Quando preparo i dolci curo molto l’aspetto estetico e mi piace che la torta rispetti anche me stessa e lo stile nell’abbigliamento” – ha detto precisando – “secondo me creare un dolce è come creare un abito, dietro un dolce c’è sempre una storia che si racconta e quindi anche di fronte un semplice vestito c’è molto di più”. Sul suo carattere: “nonostante questa mia apparenza molto tranquilla e timida, ho le mie idee e combatto per difenderle. Sono molto legata alla mia famiglia che mi è stata vicina in un momento molto difficile che ho superato al meglio”. Infine il suo concetto di pasticceria: ” è casa perchè è un luogo che mi fa stare bene”.











