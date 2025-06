Chi è Margherita D’Amico, ex moglie di Luca Zingaretti: giornalista e attivista, i due si sono conosciuti negli anni Novanta e sposati nel 1997

Prima di sposare la bellissima Luisa Ranieri, Luca Zingaretti è stato legato per diversi anni a Margherita D’Amico, giornalista e scrittrice. I due sono stati sposati dal 1997 al 2004, quando si sono separati: l’anno successivo lui ha conosciuto Luisa, che ha sposato nel 2012, dopo aver ottenuto il divorzio, quattro anni prima, dalla ex moglie. Margherita D’Amico, ex moglie di Luca Zingaretti, ha cominciato la sua carriera in maniera quasi spontanea: è nata, infatti, in una famiglia di studiosi, scrittori, musicologi, sceneggiatori e ancora critici d’arte. Insomma, nel Dna c’era appunto un impegno nel mondo della cultura. Margherita ha cominciato a scrivere da giovanissima: dal 1989 al 2012 ha collaborato con il Corriere della Sera e dopo con La Repubblica.

Il primo incontro tra Margherita D’Amico, ex moglie di Luca Zingaretti, e l’attore, è avvenuto nel 1992: per lui, infatti, ha tradotto diversi testi teatrali che l’attore ha poi portato in scena. Nel 1997, poi, il matrimonio: dopo le nozze, i due hanno continuato a collaborare per diversi documentari, come quello del 2002, che ha visto Zingaretti alla regista. Il documentario “Gulu – una guerra dimenticata” è stato realizzato dalla coppia per sostenere i progetti della ong AMREF in Uganda.

Chi è Margherita D’Amico, ex moglie di Luca Zingaretti: matrimonio durato sette anni

La storia tra Luca Zingaretti e la sua ex moglie Margherita D’Amico è durato sette anni, dal 1997 al 2004. Ancor da più tempo andava però avanti la loro storia d’amore, iniziata nel 1992 quando i due hanno cominciato a collaborare insieme. Una storia importante, dunque, per entrambi, finita poi con un divorzio. Molto riservato, raramente Luca Zingaretti ha parlato di Margherita D’Amico. Entrambe sono però persone di cultura e non c’è dubbio sul fatto che tra loro sia rimasto un grande rispetto, alla base del loro rapporto prima e dopo il divorzio, arrivato solamente nel 2008 quattro anni dopo l’addio.