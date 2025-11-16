Gabriele Corsi papà affettuoso: chi sono i figli Margherita e Leonardo e cosa sappiamo della loro vita privata.

Amatissimo conduttore italiano, Gabriele Corsi è anche un fantastico papà. Lui e Laura Pertici hanno due figli, Margherita e Leonardo nati dopo le loro nozze avvenute nel 2002. Con tanto riserbo e discrezione, sono stati capaci di costruire una splendida famiglia piena di amore e oggi andiamo a vedere nel dettaglio chi sono i figli della coppia, quando sono nati e tutti i dettagli sulla vita privata del conduttore.

Gabriele Corsi, chi è la moglie Laura Pernici / Come si sono conosciuti e i figli Margherita e Leonardo

La primogenita della coppia Corsi-Pertici è Margherita Corsi, nata il 17 maggio. Purtroppo, non si conosce con certezza l’anno di nascita della ragazza, ma siccome il matrimonio è avvenuto nel 2002, si presume che la ragazza sia nata negli anni seguenti. Il figlio Leonardo è nato invece il 23 luglio ed è del segno del Leone, ma anche per quanto riguarda lui non si ha certezza sull’anno di nascita.

Genitori Gabriele Corsi, chi sono: la grave malattia del papà Carlo/ "Ormai non mi riconosce più"

Gabriele Corsi, i due figli Margherita e Leonardo: fidanzati?

La famiglia di Gabriele Corsi ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. La moglie Laura Pertici, nota giornalista, non ama condividere informazioni personali, e così vale per i due figli Margherita e Leonardo: non si sa che studi abbiano fatto, e soprattutto se abbiano terminato le scuole.

Quel poco che si sa, è che Margherita (la primogenita della coppia), è molto appassionata d’arte e ama cantare. Succede poche volte, ma capita che Gabriele Corsi pubblichi le foto della sua famiglia sui social, dove si vedono i figli sorridere e tanta connessione con i genitori. Chiaramente, per quanto riguarda Margherita e Leonardo rimane ancora misteriosa la loro vita privata.

Laura Pertici, chi è la moglie di Gabriele Corsi: lavoro, figli, età/ "Donna dalla potente carriera"