Margherita ed Eduardo Tamraz, figli Marisela Federici/ “Sono una madre apprensiva”

Marisela Federici ha avuto due figli, Margherita ed Eduardo, dal primo marito Roger Tamraz, magnate della Tamoil. Intervistata dal blog “Le più affascinanti di Milano”, la contessa ha parlato del suo rapporto con i due figli: “Avendo avuto i miei figli in età molto matura sono stata una madre apprensiva, prepotente in tutto. Ho dato poi a loro la libertà di scelta, condita con tantissimo affetto. Sono stata una madre disciplinatissima e i miei figli direbbero molto invadente, ma piena di amore”. Margherita Tamraz è una nota fotografa e vive a Milano, mentre Eduardo Tamraz è un uomo d’affari e vive a New York. In un’intervista a Dagospia, Marisela Federici ha rivelato che è il figlio a occuparsi del suo patrimonio: “Il denaro mi dà angoscia. Ci pensa mio figlio Eduardo, così non mi vengono le rughe”.

Marisela Federici: i figli Margherita ed Eduardo Tamraz

Lo scorso marzo 2020, quando è scoppiata la pandemia in tutto il mondo, Marisela Federici si trovava a New York dal figlio Eduardo Tamraz: “Era il suo compleanno, stavamo preparando una grande festa per la sua nuova casa. Mio figlio mi ha convinta a rientrare”. Dopo aver fatto la quarantena a Londra, Marisela è tornata a Roma nella sua villa La Furibonda, dove i figli sono cresciuti e dove ha vissuto con il marito Paolo Federici fino al 2016. A Dagospia, la contessa ha svelato l’origine del nome “La Furibonda”, per la villa sull’Appia Antica: “Paolo me la comprò, ma io preferivo stare nel centro di Roma.. Vedendo le palme spuntare dal giardino sottostante, un giorno mio figlio Eduardo scrisse in un tema: “Gli alberi crescono dal cielo verso la terra”. Capii che i bambini dovevano vivere a contatto con la natura. Venni qui, spalancai le finestre e avviai i lavori di restauro”. Ma la villa era stata progettata da Marcello Piacentini, l’architetto del fascismo: “Non si poteva toccare neanche una maniglia. Tornavo in città ogni sera con un diavolo per capello. La governante diceva ai miei figli: Arriva la mamma, è furibonda”.

