Margherita Fumero, chi è la moglie di Enrico Beruschi/ Il figlio Aleister Demon

Margherita Fumero, la moglie di Enrico Beruschi

Tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno ci sarà anche Enrico Beruschi. Il comico è sposato con la collega Margherita Fumero, un nome che non dirà molto ai più giovani ma che può saltare immediatamente alla mente di chi seguiva la televisione anni ’80. Il comico Enrico Beruschi durante uno dei varietà più amati dell’epoca, il “Drive In” ideato da un giovane Antonio Ricci, ripeteva spesso il nome “Margherita“, tartassato da una implacabile moglie. Ed era proprio lei, Margherita Fumero, veramente moglie di Beruschi con il quale condivideva anche il palco.

Al fianco di Enrico Beruschi è rimasta Margherita Fumero anche nei tempi in cui la coppia si è allontanata dalla televisione, facendo molto teatro. Nonostante questo i due hanno anche prodotto una nuova incursione sul piccolo schermo con “Io e Margherita“, una sit-com di ben 80 episodi che ha racchiuso la summa di tutte le battute e le vicende che Enrico e Margherita hanno portato sul palcoscenico dai tempi di “Drive In” fino ai decenni successivi. Dal loro matrimonio è nato il figlio, Aleister Demon, fondatore e cantante nel gruppo Death Metal dei Faust.

Margherita Fumero: l’amore per lo spettacolo

Nativa di Racconigi, in un’intervista Margherita Fumero ha raccontato come il mondo dello spettacolo l’abbia folgorata sin da bambina: Io ero appena arrivata da Racconigi e approdata a Torino, la grande città, e i miei mi portarono ad un avanspettacolo. Io non fui entusiasmata tanto dal film, quanto dal vedere le soubrettes, queste ballerine con il boa. Guardandole ballare, ho pensato: “questa sarà la mia vita”. Uscita, ho riferito ai miei genitori la mia decisione. I miei si misero a ridere ma io a 6 anni avevo già deciso che questa sarebbe stata la mia strada; o ballerina, o cantante o attrice.”

E attrice è stata, con i battibecchi col marito Enrico Beruschi che hanno scritto un piccolo pezzo della storia della televisione, quando “Drive In” rappresentava un’avanguardia rispetto agli ancora ingessati varietà della Rai. Oggi Margherita Fumero, pur partecipando a diversi progetti teatrali classifica anche da sola, lavora ancora al fianco del marito Enrico anche se, come raccontato dalla coppia, la pandemia ha rallentato molto produzioni e appuntamenti e solo in questi mesi il mondo teatrale ha ripresa a marciare spedito con la stagione invernale 2023.











