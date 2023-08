Margherita Granbassi/ “La nascita di mia figlia l’emozione più grande, dopo il ritiro…”

Margherita Granbassi, grandissima ex atleta italiana, stella del fioretto femminile, è stata ospite stamane negli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. Si parla di emozioni in diretta sul primo canale, e l’ex atleta racconta: “L’emozione più forte? La nascita della mia figlia, mi ha sorpresa questa emozione. Io ho vissuto di sport e lo sport è emozione all’ennesima potenza e quando ho smesso non pensavo che mi sarei potuto emozionare così tanto”.

“Ho scoperto emozioni nella vita quotidiana – ha proseguito Margherita Granbassi – anche da sola e con mia figlia ed è stato molto importante per superare momenti difficili per un atleta che smette di fare sport”. Franco Simone, noto cantante anch’esso in studio, le fa eco: “Anche per me è la nascita della mia figlia”, mentre Ivan Zazzaroni la mette sullo sport: “Nel mondiale del 1994 il gol di Baggio contro la Nigeria, saltai sulla tribuna, comincia a bestemmiare, il calcio riesce ancora a trasmettere emozioni”.

MARGHERITA GRANBASSI E FRANCO SIMONE: LE LORO EMOZIONI

Di nuovo Margherita Granbassi: “Io sono una persona molto emotiva e questa cosa mi creava qualche problema quando ero un’atleta. Grazie ad un professionista, Mauro Gatti, uno psicologo sportivo ho imparato a gestire queste emozioni che possono essere anche negative come ad esempio l’ansia, che deve essere usata nel modo positivo. La cosa bella è che sono riuscita a fare questi esercizi e a migliorarmi senza però smettere di essere una persona emotiva, sono felice di esserlo”. Zazzaroni aggiunge: “Nello sport l’emozione individuale diventa globale ed è solo lo sport che riesce a fare una cosa del genere”.

Ha poi ripreso la parola Franco Simone, capace di raggiungere tre primi posti in classifica in un anno: “E’ stato un bel momento, poi ho continuato a fare cose che magari la gente conosce di meno ma che io amo. Per arrivare al successo non basta la bella canzone ci vuole anche la promozione giusta. Per scrivere una bella canzone bisogne essere rilassati: quando ho scritto il mio primo successo venivo dal momento più brutto della mia vita perchè non ero più uno studente modello ne tanto meno un artista di successo. Arrivò un impresario che aveva una bella ‘gobbetta’ e mi mise in condizioni di pagare affitto e bolletta, così io mi sono messo al piano serenamente e scrissi Tu e così sia”.











