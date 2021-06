Margherita Hack, la scelta di non avere figli/ “Siamo troppi nel mondo. L’eredità…”

Margherita Hack a cui, oggi 12 giugno, è stato dedicato il Doodle di Google per ricordare quello che sarebbe stato il suo 99esimo compleanno, oltre ad essere stata una grande scienziata, ha rivendicato il diritto di poter scegliere se diventare madre o meno. Cresciuta in una società in cui la donna era considerata compleata con la maternità, Margherita Hack scelse di non avere figli. Una scelta condivisa con il marito Aldo De Rosa come raccontava lei stessa nelle varie interviste. “Né io né Aldo [De Rosa, il marito, ndr.] abbiamo mai avuto il desiderio né la vocazione di fare i genitori. Forse perché siamo rimasti bambini noi“, raccontava la scienziata nel documentario girato da Nicoletta Nesler e Marilisa Piga intitolato Lunadigas.

Margherita Hack: “L’eredità? Si può lasciare anche agli allievi”

Quella di non avere figli è sempre stata una scelta consapevole da parte di Margherita Hack che non si preoccupava neanche dell’eredità. Nel documentario Lunadigas, infatti, raccontava: “L’eredità si può lasciare anche agli allievi e io ne ho avuti tanti. Una certa eredità l’ho lasciata, e poi, a dir la verità, a me non me ne frega nulla di lasciar l’eredità!”. La scienziata sosteneva di essere più attratta dagli animali che dai bambini e neanche con il tempo cambiò idea sulla scelta di non avere figli. “Siamo in sette miliardi al mondo. Fare figli sembra diventata più una colpa che un atto di egoismo, perché siamo troppi a questo mondo. Una persona dovrebbe mettere al mondo un figlio solo se davvero sente di potergli volere bene”, raccontò in un’intervista come riporta il portale Roba da donne.

