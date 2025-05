C’è grande curiosità attorno alle famiglie dei vip, per scoprire se la loro vita è stata sempre bagnata dal successo, o se invece la grandine dell’infelicità si è abbattuta su di loro con furia. C’è chi può vantare una famiglia inviabile, chi non tanto, chi ha lottato per avere dei figli, e chi come Giorgio Locatelli non ha mai smesso di aiutare sua figlia Margherita Locatelli in questo calvario di vita che deve sopportare a causa di un problema che l’ha sempre messa in seria difficoltà.

Nata nel 1996, la figlia dello chef da quando aveva solo due anni deve avere a che fare con una serie complessa di allergie: ne ha circa 600, tra cui molti ingredienti considerati basilari, che possono scatenare delle reazioni allergiche gravi, fino ad arrivare a uno shock anafilattico. Tutto questo ha messo a dura prova la sua famiglia perché non è facile approcciarsi al cibo quando si hanno tutte queste intolleranze.

Margherita Locatelli ora segue una dieta rigorosa: l’amore di suo padre Giorgio l’ha aiutata

È uno chef, Giorgio Locatelli, conosciuto in tutta Europa, e in Italia ha visto una fortuna mediatica grazie al programma Masterchef la cui avventura da giudice la condivide con Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Per amore di sua figlia Margherita Locatelli, ha dovuto ripensare a tutte le sue ricette, anche se i sensi di colpa si sono fatti sentire quando ha scoperto che i pomodorini pachino che lui usava molto, erano responsabili di reazioni allergiche nella figlia.

Sono state tante le difficoltà della famiglia Locatelli, ma alla fine con dedizione e studio ce l’hanno fatta: ora Margherita è una donna realizzata, che segue una dieta rigorosa, e ha imparato a gestire la sua delicata condizione. È diventata vegana, lavora nel sociale, e ha aiutato suo padre a parlare al pubblico e a sensibilizzare tutti sul tema delle allergie alimentari.

