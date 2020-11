Margherita, mamma Pierpaolo Pretelli/ “La Gregoraci mi piace, la aspetto a Maratea”

Sorpresa per Pierpaolo Pretelli nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini lancia come primo argomento proprio quello riguardante la pseudo-storia tra l’ex velino ed Elisabetta Gregoraci con tutti gli aggiornamenti di questi ultimi giorni. I due vengono poi divisi e, se Elisabetta è in confessionale, Pierpaolo è in salone da solo perché c’è qualcuno che vuole parlargli. Lui inizia a temere l’incursione di un nuovo ex della Gregoraci ma ecco che in video appare invece sua mamma, Margherita. Pretelli è al settimo cielo e quasi commosso e chiede subito a sua mamma di suo figlio Leonardo: “Leo sta bene, dice che tu sei un eroe.” replica lei. Poi si apre l’argomento scottante: ciò che sta accadendo con Elisabetta.

Mamma Margherita incontra Elisabetta Gregoraci: “Mi piace!”

“Lei cosa ne pensa della frequentazione tra Elisabetta e Pierpaolo?” Mamma Margherita replica: “L’importante è che è contento lui. – esordisce la signora, che poi continua – È grande abbastanza per decidere da solo, ha 30 anni… però la vogliamo conoscere Elisabetta, la aspettiamo a Maratea! Elisabetta mi piacerebbe come donna, è una bellissima e bravissima donna.” Dunque, l’opinione della mamma è più che positiva: questo matrimonio s’ha da fare!



© RIPRODUZIONE RISERVATA