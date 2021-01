Margherita, mamma Pierpaolo Pretelli/ L’amore con Giulia Salemi divide fan e famiglia

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua a dividere sia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 che la famiglia e i fans dell’ex velino di Striscia la Notizia. La prima ad esporre i propri dubbi sul sentimento che sta nascendo tra Pierpaolo e Giulia è stata la madre di Pretelli che, in diretta, durante la puntata di Capodanno del reality show, ha esortato il figlio a camminare da solo per non perdere ulteriori consensi.

“Da mamma volevo ricordarti che il Grande Fratello è un gioco e non sprecare questa preziosa opportunità che hai sempre sognato. Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali”, sono state le parole della signora Margherita che avrebbe preferito vedere il figlio in un percorso solitario. Dopo aver ascoltato il parere della madre, però, Pierpaolo ha continuato a percorrere la propria strada e, negli ultimi giorni, si è lasciato totalmente andare alla passione con la Salemi dividendo non solo la propria famiglia, ma anche i fan.

MAMMA PIERPAOLO PRETELLI CONTRO GIULIA SALEMI?

Accanto a Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ha ritrovato il sorriso e la voglia di vivere. Dopo essersi lasciato andare alla passione, l’ex velino ha ammesso di provare qualcosa di forte per la Salemi. “Lei mi stimola, mi dice che sono bravo e che devo andare avanti. Pensa alla prospettiva di quello che ci sarà fuori. Se lei capisce le mie esigenze e mie obblighi da padre per me va bene. Ci siamo conosciuti da amici, ha visto la mia parte più naturale”, ha detto durante una chiacchierata con Andrea Zelletta. Nonostante il parere della madre, dunque, Pierpaolo non ha fatto alcun passo indietro vivendo le emozioni che le regala Giulia. Molti fan, però, si sono schierati dalla parte della signora Margherita sperando in un’eliminazione di Giulia per poter vedere Pierpaolo in un percorso solitario. Dopo il messaggio che ha scosso il figlio, la signora Margherita entrerà nella casa per un confronto con la Salemi?



