Margherita mamma Pierpaolo Pretelli/ “Ragazzo sensibile, padre di un figlio piccolo senza una famiglia unita”

Pierpaolo Pretelli dopo lo scontro a distanza con Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 viene rassicurato dalla mamma che gli ha scritto una bellissima lettera. “E’ importante fare un passo indietro e cercare di vedere con i suoi occhi” – esordisce la madre di Pretelli che poi elenca una serie di qualità del figli: “ragazzo sensibile, rispettoso ed educato, padre di un bimbo piccolo a cui non ha potuto dare il calore di una famiglia unita, come lo è stata la nostra, anche se consapevole dell’amore e dedizioni con cui la sua dolcissima compagna sta crescendo il nostro cucciolo”. La donna entra poi nei dettagli raccontando anche alcuni retroscena della vita privata del figlio: “la sua vita di risvegli all’alba e notti insonni per avere un guadagno sicuro e contemporaneamente frammenti di vita televisiva, costruita con il suo solo merito ed il presentarsi semplice, diretto ed onesto, in una società filtrata sconvolge e sorprende”. Poi parla dell’ingresso di Pierpaolo nella casa e della complicità nata con Elisabetta Gregoraci: “senza corazza ed armi entra nella casa e si aggrappa al carattere forte e sicuro della sua Elisabetta. Nasce una invisibile e speciale amicizia pulita, bella e senza pretese, ma l’insorgere di pressioni esterne ed interne, in un contesto così difficile, ha minato il nascente sentimento”.

Pierpaolo Pretelli, mamma Margherita lo difende: “ferito, diventa una fiamma nel vento”

Qualcosa però in Pierpaolo Pretelli cambia con l’abbandono di Elisabetta Gregoraci. Un cambiamento che ha in parte deluso la showgirl che non ha nascosto il suo disappunto con tanto di confronto a distanza: lui nella casa e lei nello studio di Cinecittà. Un cambiamento che la mamma di Pierpaolo ha cercato di spiegare a parole sue: “arrivano quindi il prevalere dell’istinto materno, all’uscita di Elisabetta. Pierpaolo ferito, diventa una fiamma nel vento, perde il suo rifermento e soprattutto non può permettersi di abbandonare la casa e correre dal suo piccolo Leo per dargli il Natale. La reazione per non pensare a tutto questo è stata quella di sciogliersi, di ballare e non pensare, di costruire rapporti con i suoi compagni con cui dovrà convivere per molti altri giorni”. Sul finale la donna è convinta che il desiderio del figlio è quello di rincontrare Elisabetta: “in cuore suo però, spera sempre di avere un confronto esterno con la sua Elisabetta, libero da compromessi ed occhi puntati. Pierpaolo è un ragazzo unico e speciale e merita il suo corale supporto. Forza Pier. La tua mamma!



