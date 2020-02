Margherita Mazzucco e Gaia Girace/ Amiche geniali crescono… (Sanremo 2020)

Dal 10 febbraio 2020 in onda su Rai 1 L’amica geniale – Storia del nuovo cognome, c’è grande attesa per la seconda stagione della serie tv tratta dai libri di Elena Ferrante e c’è grande curiosità per le due giovanissime Margherita Mazzurro e Gaia Girace. Le due attrici interpretano rispettivamente Lila Cerullo ed Elena Greco (Lenù) e questa sera saranno protagoniste al Festival di Sanremo 2020. Le due interpreti hanno girato la fortunata serie tv ma nonostante ciò non hanno mai smesso di andare a scuola, come evidenziato da Gaia ai microfoni di Diva e donna: «E’ stato molto difficile, la prima stagione ho fatto l’esame da privatista, questa no perché volevo mantenere i rapporti con gli amici». La stessa difficoltà vissuta da Margherita: «E’ stata dura, avevo un professore privato dopo il set e nel giorno libero andavo a scuola e mi facevo interrogare».

MARGHERITA MAZZURRO E GAIA GIRACE, LE STAR DE L’AMICA GENIALE

«Mi piace la complessità di Lila», ha spiegato Gaia Girace a Diva e Donna, sottolineando che il personaggio «cambia atteggiamento e modo di pensare, ha i piedi per terra, ama sognare ma concretamente. Se vuole qualcosa lo ottiene e non aspetta. Un po’ mi ci rivedo, sono molto determinata». Queste, invece, le parole di Margherita Mazzucco: «All’inizio Lenù non mi piaceva, preferivo Lila, è sempre bello fare i cattivi, ma poi l’ho capita veramente e me ne sono innamorata. Come lei, osservo molto le persone e sono sensibile, ma mentre lei è molto seria, io sono più vivace, allegra e socievole». Ed entrambe hanno le idee ben chiare sul futuro, il sogno è quello di continuare nel mondo della settima arte: «Recitare è la mia più grande passione. Voglio sperimentare un po’ di tutto e anche lavorare all’estero, in America, sto studiando bene l’inglese», le parole di Gaia. Dello stesso avviso Margherita: «Vorrei fare l’attrice, ma ho anche un piano alternativo: l’Università, mi piacerebbe Lettere».

