Margherita Molinari: “Ho un sogno per mia figlia”/ La bomber di Avanti un altro…

Margherita Molinari e il sogno per la sua bambina

Margherita Molinari, la bomber di Avanti un altro, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata sulle pagine del settimanale DiPiùTv. Bellissima e con il pancione ormai all’ottavo mese di gravidanza, Margherita si sta godendo la sua dolce attesa. “E tra tutte le sensazioni che mi stanno avvolgendo in queste ultime settimane di gravidanza, ho un desiderio”, racconta Margherita che diventerà mamma per la prima volta a settembre. “Vorrei chiedere a Paolo Bonolis, con cui lavoro da cinque anni e che è stato come un padre artistico per me di essere il padrino di mia figlia nel giorno del suo Battesimo“, ha ammesso.

Un desiderio che ha spinto la Molinari a rivolgere un vero e proprio appello a Paolo Bonolis attraverso le pagine del settimanale DiPiùTv. In attesa di scoprire quale sarà la decisione del conduttore, la Molinari sta sta godendo le ultime settimane con il pancione.

Il messaggio di Paolo Bonolis per Margherita Molinari

Margherita Molinari non nasconde l’emozione che sta provando all’idea di tenere per la prima volta la sua bambina tra le braccia. La showgirl racconta, inoltre, di aver raccontato della gravidanza solo al quinto mese e di aver ricevuto tanti messaggi d’affetto, compreso quello di Paolo Bonolis.

“Un amico in comune lo aveva incontrato allo stadio, proprio nella partita in cui l’Inter ha perso lo scudetto e parlando gli ha detto che aspettavo un bambino. Paolo, allora, mi ha inviato un videomessaggio dicendomi che in una giornata così nera era felice per me e per la piccola tifosa in arrivo”, ha aggiunto Margherita che, recentemente, ha coronato un altro sogno conseguendo la laurea.

