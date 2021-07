Margherita Pastore, moglie di Piero Angela/ “Senza di lei non sarei nessuno”

Margherita Pastore è la moglie di Piero Angela, conduttore e divulgatore di Super Quark. Un grande amore quello che lega i due insieme da 66 anni vissuto sempre nella massima riservatezza e lontano dal clamore del mondo dello spettacolo. La donna, infatti, ha sempre preferito rimanere un passo indietro al marito rinunciando ad interviste, fotografie e sostenendolo sempre privatamente con il suo supporto, apporto e con i suoi consigli. Piero e Margherita si sono conosciuti quando erano due ragazzi: lui seguita la sua grande passione per il jazz, mentre lei una ballerina di talento che ha calcato anche il prestigiosissimo palcoscenico della Scala di Milano. Poi l’incontro tra i due e un vero e proprio colpo di fulmine come ha raccontato il conduttore e divulgatore televisivo e scientifico: “è stata la prima volta che ho avuto la scossa elettromagnetica”. Un amore che ha spinto la donna a rinunciare alla sua carriera di ballerina, visto che ha preferito dedicarsi alla famiglia. Dal loro amore sono nati due figli: Alberto Angela e Christine.

Piero Angela: "Sto meglio a 93 anni che a 20"/ "Analisi sangue ok, cervello funziona"

Margherita Pastore: da ballerina a moglie di Piero Angela

Una famiglia molto unita e questo grazie all’impegno costante di Margherita Pastore a cui Piero Angela deve tutto. “Ho avuto da lei la possibilità di fare delle cose che da solo non avrei potuto fare perché mi ha incoraggiato e criticato” sono le parole del giornalista che ha rivelato – “il nostro è stato un colpo di fulmine. Lei era una ragazza, faceva la danzatrice, quando ci siamo conosciuti, e ha rinunciato alla carriera per venire con me a Parigi. Poi sono nati subito i figli. È stata una scelta di sacrificio”. Non solo, Piero Angela parlando proprio della moglie ha aggiunto: “mia moglie mi ha aiutato molto è più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici””.

LEGGI ANCHE:

Piero Angela: “aggrappati a scienza solo per paura”/ “Serve equilibrio con emotività”Alberto e Piero Angela, "Ulisse" per salvare la Terra/ "Agire subito e insieme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA