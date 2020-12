Margherita Pastore, moglie Piero Angela/ 65 anni di matrimonio e nessun “ti amo”

Margherita Pastore è la moglie di Piero Angela dal 1955. I due si sono conosciuti giovanissimi, quando lui era un pianista jazz e lei una ballerina della Scala: “È stata la prima volta che ho avuto la scossa elettromagnetica”, ha scherzato il Piero Angela tempo fa nel programma di Caterina Balivo “Vieni da Me”. Per amore di Piero, Margherita ha lasciato la danza e lo ha seguito a Parigi, dove ha iniziato la sua carriera da giornalista: “Mia moglie mi ha aiutato molto è più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici”, ha dichiarato al settimanale “Oggi”. I due sono genitori di Alberto (nato nel 1962 a Parigi), che ha seguito le orme paterne, e Christine (nata ne 1958).

Margherita Pastore: 65 anni insieme a Piero Angela

Alberto Angela, storico conduttore di “Superquark” ha rivelato di non aver mai detto “ti amo” alla moglie Margherita Pastore, con cui è sposato dal 1955: “Sono piemontese, anche se levigato da anni all’estero e a Roma. Nel nostro dialetto non esiste il verbo “amare”: usiamo il più contegnoso vorej bin, voler bene. E non esiste neppure la parola bacio: diciamo basin, bacino. Se vale, se questo mi “salva”, le ho detto tante volte: T’veuj bin, ti voglio bene”, si legge sul settimanale “Oggi”. In un’altra intervista al Corriere della Sera, Piero Angela ha svelato di aver registrato le nascite dei suoi due figli Alberto e Christine: “L’8 aprile 1962 ero a Parigi. È nato mio figlio! Stetti con mia moglie Margherita al mattino, al momento del parto. Abbiamo registrato la nascita di Alberto, l’avevamo fatto anche per Christine, nel 1958. Quelli sono momenti magici, è un’emozione che rimane per tutta la vita”.



