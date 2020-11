Margherita Rebuffoni, la madre di Nadia Toffa/ “Ho trovato un messaggio scioccante..”

La mamma di Nadia Toffa oggi è stata ospite a Mattino5, in collegamento da casa, per lanciare il suo libro della figlia “Ti aspetterò tutta la vita”, una raccolta di messaggi e di pensieri che la figlia ha disseminato per casa, accompagnandolo a storie di sorrisi e polemiche (senza fare i nomi), tutto quello che lei ha vissuto e che adesso il suo pubblico potrà conoscere. Federica Panicucci è visibilmente commossa parlando con lei contenta di ricordare una grande amica Mediaset e la signora Margherita Rebuffoni spiega: “Sapevo che erano tanti i suoi pensieri, non ricordavo fossero così tanti..”. In quel momento Federica Panicucci la invita a raccontare il tenero aneddoto che riguarda una poesia in particolare, una poesia che Nadia Toffa le ha regalato.

Margherita Rebuffoni, la madre di Nadia Toffa rivela: “Ho trovato un messaggio scioccante..”

La madre di Nadia Toffa racconta: “E’ l’unica poesia che c’è nel libro che io ho trovato per caso e che non aveva mai detto di avermi scritto, in mezzo alle mie foto ha messo questo pensiero perché sapeva che l’avrei trovata, mi ha lasciato questo pensiero che mi ha scioccata un po’”. A quanto pare Nadia ha voluto fare questo ennesimo regalo alla madre nascondendo questo pensiero tra le foto che lei sarebbe sicuramente andata a guardare alla sua morte. La poesia è dedicata a lei, la donna che l’ha amata al primo sguardo siglando quello che è un patto d’amore tra mamma e figlia ed inizia così: “Rarità di purezza, distillato di acqua cristallina, leggi l’anima del creato, mi hai messo al mondo e mi hai subito amato…”. Il resto potrete leggerlo nel libro.



