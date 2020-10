Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa/ “Sento la sua presenza tutti i giorni”

“Sento la sua presenza tutti i giorni”, con queste parole da brivido Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa, continua a parlare della figlia e di tutto quello che ogni giorno la fa andare avanti dopo questa tragica e prematura perdita. Proprio lo scorso agosto la donna ha affrontato l’anniversario della morte dell’amata figlia e lo stesso hanno fatto colleghi e amici al grido di “Non sarà più la stessa cosa” ma in nome di quella vitalità e di quella forza che la iena ha dimostrato fino alla fine, la donna va avanti portando con sé il suo insegnamento anche grazie alla nipotina che le ricorda molto la cara Nadia: “La nipotina, nata in pieno Covid, ci ha tenuti occupati con pappe, cambi e biberon. le giornate sono volate, è stato un dono, un dono di Nadia”. Oggi Margherita Rebuffoni avrà modo di tornare in tv, ospite di Oggi è un altro giorno su Rai1, per parlare di questo anno senza la sua bambina e di quanto lei sia stata lucida fino alla fine.

MARGHERITA REBUFFONI, DALLA MORTE DELLA SORELLA A QUELLA DELLA FIGLIA: “LA FEDE..”

La stessa madre di Nadia Toffa, in un’intervista a Famiglia Cristiana ha ammesso che “Chiunque perde un figlio è un genitore mutilato”, ma sicuramente possiamo dire che lei la forza l’ha sempre avuta perché non solo ha dovuto fare i conti con la morte della figlia ma anche della sorella Marilena, a soli 21 anni. Margherita Rebuffoni ha ammesso che la vita sa essere davvero molto dura ma lei ha imparato ad accettare tutto e andare avanti perché “ognuno ha il suo percorso” e al suo fianco c’è sempre stata la fede. Cos’altro rivelerà oggi in tv?



