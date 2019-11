Margherita Rebuffoni, mamma Nadia Toffa/ “Ogni mattina le chiedo…” (Domenica In)

Se Nadia Toffa ha combattuto strenuamente contro il cancro al cervello, probabilmente il merito è anche di sua madre Margherita Rebuffoni. E non solo per esserle stata accanto sin da quel malore a Trieste, dove era in “trasferta” per Le Iene, ma soprattutto perché le ha trasmesso quella forza che poi la figlia ha tirato fuori nella battaglia più difficile della sua vita. È la stessa giornalista bresciana a testimoniarlo. Lo ha fatto nel libro “Non fate i bravi”, pubblicato dalla sua famiglia dopo la sua morte. E di cui la signora Margherita parlerà oggi a “Domenica In”. Nel libro c’è una riflessione dedicata proprio alla mamma. «Ci sei sempre stata, ad accompagnarmi tendendomi un sorriso con la tua forza silenziosa, da sempre, a dovere i miei primi passi sei stata tu, con una tenera tenacia». Nelle sue pagine Nadia Toffa ha parlato della madre descrivendola una «leonessa» e scritto che per lei è stato un «privilegio» starle accanto. Quella battaglia per la vita ha unito madre e figlia più di prima. «Maestra di vita e umile compagna di sventura. Quante ne abbiamo superate».

MARGHERITA REBUFFONI, L’ULTIMO GIORNO DI NADIA TOFFA

Margherita Toffa parlerà a “Domenica In” della figlia Nadia, delle battaglie che intende portare avanti in suo nome, ma non mancherà un riferimento a quella contro il cancro. A Domenica Live da Barbara D’Urso la mamma di Nadia Toffa aveva raccontato l’ultimo giorno di vita della giornalista. Con gli occhi lucidi aveva narrato il triste epilogo. «L’ultimo giorno l’ho vista cambiata. Era pallida e soporosa. Le ho detto “vola tesoro mio”. Non so come ho fatto e chi mi ha aiutato, ma gliel’ho sussurrato». Ma Margherita Rebuffoni è convinta di avere comunque sempre al suo fianco la figlia. «Lei è qui, ancora qui con me». Ma è comprensibilmente provata e al tempo stesso determinata a impedire che gli insegnamenti di Nadia vengano vanificati. «Quando mi alzo la prima persona che saluto è lei, bacio la sua foto e le chiedo “dimmi se faccio le cose giuste”, mi alzo piena di energia». Il cane bassotto Totò a cui Nadia Toffa si era affezionata era poi un regalo per sua madre. Sapeva che l’avrebbe aiutata quando non ci sarebbe stata più.

MARGHERITA REBUFFONI, GLI INSEGNAMENTI DI NADIA TOFFA

La mamma di Nadia Toffa in queste settimane ha raccontato anche come ha trascorso le giornate la figlia a casa. «Di giorno dipingeva, era piena di energia, sempre piena di idee, era bello vivere con lei». Di notte, quando si svegliava, trovava la figlia intenta a scrivere sul cellulare. Aveva cominciato a farlo a gennaio e ha smesso a maggio. Quelle riflessioni sono ora raccolte nel libro “Non fate i bravi”, i cui proventi andranno alla Fondazione nata a suo nome per la ricerca oncologica, la Terra dei fuochi e i malati dell’Ilva di Taranto. Margherita Rebuffoni ha parlato anche del testamento morale che le ha lasciato la figlia prima di morire: «Ricordati che non conta quanto vivi, ma come vivi. Ho tante cose da fare e voglio farle tutte». Margherita Toffa ha poi condiviso gli ultimi pensieri della figlia: «Meno male che io muoio prima di te o non sarei sopravvissuta alla tua perdita mamma – aveva ricordato con la voce rotta dalla commozione a Domenica Live -, o ce ne andiamo insieme o voglio morire prima di te».



