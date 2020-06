Margherita Rebuffoni ricorda la figlia Nadia Toffa/ “La immagino tra gli angeli”

Pubblicità

Nadia Toffa, nota e amata inviata del programma Mediaset “Le Iene” avrebbe compiuto oggi, 10 giugno, 41 anni. Il suo ricordo è ancora vivissimo sia nei telespettatori che nei colleghi che oggi, con una foto o con un messaggio, hanno voluto ricordarla sui proprio profili social. Ma il messaggio probabilmente più toccante è arrivato dalla mamma Margherita Rebuffoni. La madre di Nadia Toffa ha infatti voluto ricordare sua figlia e lo ha fatto portando alla luce quell’entusiasmo travolgente che è poi diventato il marchio della nota inviata. “Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: – ha esordito la signora Margherita nel suo messaggio, per poi aggiungere – l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi. Ha trascorso una vita piena e intensa, siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo forte ancora nel cuore.”

Pubblicità

Margherita Rebuffoni ricorda sua figlia Nadia Toffa: “La immagino tra gli angeli…”

Margherita Rebuffoni non può dimenticare quella donna piena di vita e di entusiasmo che era sua figlia Nadia Toffa, così come non può il suo pubblico. Così scrive: “La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli e nella pace dell’amore di Dio. – un’immagine che la aiuta ad andare avanti – Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato.” conclude la donna. Un ricordo bellissimo che va ad aggiungersi ai tantissimi di questo giorno triste ma al contempo speciale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA