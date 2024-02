Margherita Romaniello, chi è la moglie di Pino Quartullo/ “14 anni insieme ma non sentirne il peso”

Margherita Romaniello, chi è la moglie di Pino Quartullo

Margherita Romaniello è la moglie di Pino Quartullo, attore, regista, sceneggiatore e drammaturgo, ospite della puntata de La volta buona in onda oggi, mercoledì 21 febbraio 2024. Margherita Romaniello ha sposato Pino Quartullo, nel 2010, una giornalista potentina. Dopo aver fatto degli studi classici e aver seguito diversi master in comunicazione nella Pubblica Amministrazione, come giornalista, si è dedicata alla comunicazione del patrimonio culturale lucano.

Ha ideato il format ” Basilicata Terra di cinema” per promuovere il Cinema lucano a Roma e ha lavorato alla comunicazione del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Impegnata in diversi settori, ama anche tantissimo i suoi gatti e la passione per il cinema e la recitazione la condivide proprio con il marito Pino Quartullo.

Margherita Romaniello e la dedica al marito Pino Quartullo per l’anniversario

Margherita Romaniello, sul proprio profilo Instagram, pubblica diverse foto di coppia mostrandosi insieme al marito Pino Quartullo a cui ha anche dedicato delle dolci parole in occasione dell’anniversario di matrimonio. “14 anni e leggerli tutti in questa foto ma non sentirne il peso. Solo la gioia“, scrive la moglie di Pino Quartullo.

Tra i commenti spunta anche quello di Elena Sofia Ricci, ex di Pino Quartullo con cui l’attore e regista ha avuto la figlia Emma. Un rapporto, quello tra la Romaniello e Pino Quartullo vissuto con discrezione e riservatezza.

