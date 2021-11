Margherita Romaniello, moglie Pino Quartullo/ L’ex Elena Sofia Ricci e la figlia Emma

Pino Quartullo: il matrimonio con Margherita Romaniello nel 2010

L’attore e regista Pino Quartullo è sposato con la giornalista potentina Margherita Romaniello. Il matrimonio, celebrato l’8 aprile 2010 nella basilica di San Biagio a Marate, è stato preceduto da una romantica serenata sotto casa della futura sposa. A fare da testimone allo sposo, la sorella Sabrina e il grande Gigi Proietti. Alla cerimonia era presente anche Elena Sofia Ricci, per lunghi anni compagna di Pino, dal quale ha avuto la figlia Emma.

Marito e moglie condividono un grande amore per gli animali: “Amiamo tutti gli animali senza distinzione e loro ne sono consapevoli al punto che vanno tutti d’accordo. In questo momento a rallegrare la nostra vita ci sono un cane, sette gatti e varie tartarughe. Cosa ci può essere di più bello di questo affetto incondizionato che ci circonda?”, ha raccontato il regista a Per Family.

La relazione con Elena Sofia Ricci e la figlia Emma Quartullo

Pino Quartullo è stato legato all’attrice Elena Sofia Ricci dal 1995 al 1997. I due attori hanno avuto una figlia, Emma, nata nel 1996. Lo scorso anno Quartullo è tornato a parlare della sua relazione con la Ricci, dopo alcune dichiarazioni della ex compagna: “Elena mi accusa di una cosa falsa e grave. Nei tre anni in cui siamo stati insieme Elena Sofia è stata la mia unica donna, finché sono rimasto con lei, non ho sfiorato altre donne”, ha dichiarato sulle pagine di Oggi.

“Solo ora apprendo che lei ha pensato che ci siamo lasciati perché avevo un’altra. Io sono fedele per natura, e poi tradire è faticoso”, ha aggiunto, volendo fare chiarezza sui motivi che hanno portato alla fine del loro amore. La figlia Emma Quartullo ha debuttato lo scorso anno nella fiction “Vivi e lascia vivere”, in onda su Rai 1, al fianco della madre. Elena Sofia Ricci e la figlia interpretavano il personaggio di Laura Ruggero in due fasi della vita: da adolescente e da adulta.

