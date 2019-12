Margherita Tiesi/ “Ho scoperto la fede e la mia vita è cambiata” (Vieni da me)

Margherita Tiesi, che in “Pezzi Unici” interpreta la figlia di Giorgio Panariello, a “Vieni da me” si racconta, ma non prima di parlare del comico. «È stato uno spasso, era sempre così paterno con me. Non me lo aspettavo, pensavo fosse solo pronto allo scherzo, invece ho scoperto un lato di lui che non conoscevo». Aveva deciso di fare l’attrice da piccola, quindi si è trasferita a Roma, dove però le è accaduta una cosa singolare dopo due anni, spirituale. «È stato un incontro che mi ha cambiato la vita», lo definisce lei. «Ma è accaduto per caso – prosegue l’attrice -. Stavo vedendo uno spettacolo con due amici, ad un certo punto vedo uno sconosciuto che mi fissa. Ci siamo abbracciati, così senza motivo, ma c’era qualcosa di più. Questo abbraccio mi ha cambiato la vita, perché mi ha insegnato ad essere sempre aperta verso gli altri». Ma in quell’abbraccio ha percepito qualcosa di più: «Non c’eravamo solamente io e lui, ma anche qualcos’altro di non umano».

MARGHERITA TIESI A VIENI DA ME: UN ABBRACCIO E LA FEDE

Così è cominciato il cammino di fede di Margherita Tiesi, anche se lei preferisce chiamarlo di vita. Lei era solo battezzata: «I miei avevano lasciato a me la scelta». Quindi ha fatto il catechismo da grande: «Ho fatto la prima comunione a 22 anni con una bambina piccola. Come ha reagito? Io piangevo sempre dall’emozione, ma lei non capiva ed era spaventata da questa reazione». L’attrice preferisce parlare di spiritualità che di religione: «Per me è una cosa più intima». Margherita Tiesi ha spiegato che dopo quell’abbraccio la sua vita è più aperta alla comunicazione e all’ascolto. «A causa dei social si è autoreferenziali, invece c’è più bisogno di dialogo». A proposito della fiction “Pezzi Unici” racconta: «Forse io sono la più isterica, nel senso che passo da un’emozione all’altra. Invece Giorgio Panariello è uno che tira dritto. Lucrezia Massari mi calmava, lei è la più calma sul set».

