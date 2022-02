Margherita Vicario, chi è il fidanzato Francesco Coppola/ “Viva il nostro 13 febbraio”

Francesco Coppola è il fidanzato di Margherita Vicario, l’attrice ospite di Sanremo 2022. Un grande amore quello tra l’attrice e il produttore e regista che sono uniti da diverso tempo. La coppia è molto discreta e vive il proprio sentimento lontano dal clamore mediatico e dal gossip. In diverse occasione però è stata proprio l’attrice, nota per i Cesaroni, a pubblicare sui social qualche dedica d’amore al suo amato. Un’occasione speciale è stato il compleanno di Francesco con l’attrice che ha voluto dedicargli un romantico post. “Tanti auguri amore mio! Lo so che queste smancerie social non ti piacciono con foto da ubriachi ebeti felici poi…ma succede che è anche il mio compleanno oggi 😏Vedi di non mettermi in ombra come al tuo solito 🥰 Scheeeeeerzo…tu sai quanto ti amo, come un treno” – ha scritto la cantante.

Sul finale ha poi aggiunto: “ritorno alla riservatezza di sempre. Viva il nostro 13 febbraio. Ti amo ciao! Poi tutte le cose nostre te le dico a voce appena arrivi, ciao!”.

Chi è Francesco Coppola, il fidanzato di Margherita Vicario

Ma chi è Francesco Coppola, il fidanzato di Margherita Vicario? Quello che possiamo dirvi sbirciando il sito forestaacademy.com, Francesco dopo aver studiato e conseguito il diploma presso l’accademia di recitazione, ha cominciato a muovere i primi passi lavorando nel mondo della produzione. Si è occupato della regia di alcuni videoclip, ma anche di spot pubblicitari per importantissime aziende come Alfa Romeo, Mercedes e Yves Saint Laurent. Tra le sue collaborazioni meritano di essere menzionate anche: la produzione del film “NICO 1988” diretto da Susanna Nicchiarelli e quella per il film “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores.

Nel 2017 è l’aiuto regista di diversi videoclip di successo di alcuni cantanti di successo come Gemitaiz, Coez, Calcutta e The Giornalisti, Gemitaiz. Tra le altre collaborazioni: assistente alla regia per Paolo Sorrentino nel film “Loro”, la serie “Suburra” di Netflix e sempre per Paolo Sorrentino per la serie Sky “The New Pope”. Ultimamente si è occupato nuovamente della realizzazione di videoclip musicali collaborando proprio con la fidanzata Margherita Vicario.

