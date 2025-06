Margherita, altro che addio a Uomini e Donne: nuova fiamma tra le braccia di Gabriele, ma spunta la ex infuriata.

Che fine ha fatto Margherita di Uomini e Donne? La dama è uscita dal programma di Denis Bongoncelli con il quale sembrava tutto rose e fiori. Eppure, pochi giorni fa è stata confermata la rottura dopo che la stessa Margherita aveva pubblicato delle storie alquanto sospette sui social. Qui, aveva scritto di essere molto delusa, facendo intendere che quello che sembrava un principe azzurro si è trasformato in tutt’altro.

I due hanno confermato di essersi lasciati, mentre al contempo Sebastiano Mignosa (a sua volte partecipante di Uomini e Donne) ha svelato che dopo il programma Denis avrebbe trattato molto male Margherita. Ancora non si è capito quale sia stato il motivo della rottura, ma certo è che le colpe sembrano essere di Dennis per essersi rivelato quello che non è. La segnalazione delle ultime ore, però, vede una rinascita da parte di Margherita: la dama del trono over avrebbe voltato di nuovo pagina conoscendo un altro ex partecipante.

Margherita e Gabriele insieme? L’ex Serena rompe il silenzio: “Ora ho capito tutto“

Margherita starebbe uscendo con Gabriele Malgeri, siciliano e agente di commercio che era uscito con Agnese durante i primi tempi della scorsa stagione di Uomini e Donne. “Magherita e Gabriele visti a Milazzo in atteggiamenti decisamente poco amichevoli“, si legge in un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, “loro dicono di essere amici, ma non gli crede nessuno. Quello con la mano tatuata da scheletro, è a Milazzo da lui e diverse persone li hanno visti accoccolati”.

Poco dopo è arrivata anche la conferma di un’ex corteggiatrice di nome Serena: “Sono Serena. Quella che Gabriele aveva tenuto in trasmissione per se e che poi appena finita l’ultima puntata è stata ghostata da lui alla stazione senza neanche una parola. Ora finalmente ha tutto un senso. Mi ha preso in giro per settimane. Grazie.”.