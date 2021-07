Margherita Zanatta contro Sarah Nile/ “Cattiverie e assurdità. Veronica Ciardi…”

Margherita Zanatta, amica di Veronica Ciardi ed ospite al suo matrimonio con Federico Bernardeschi, si schiera contro Sarah Nile che, poche ore dopo il fatidico sì della Ciardi, si è lasciata andare ad uno sfogo mettendo un punto definitivo alla loro amicizia. Nella querelle tra Sarah Nile e Veronica Ciardi, a distanza di giorni, s’inserisce Margherita Zanatta. L’ex gieffina, oggi conduttrice, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una dolcissima foto in cui abbraccia l’amica Veronica il giorno del suo matrimonio. La foto risale ai festeggiamenti in spiaggia ed è accompagnata da un lungo post con cui la Zanatta ha preso le difese della Ciardi. Pur senza nominarla direttamente, Margherita Zanatta risponde alle parole scritte, neigli scorsi giorni, da Sarah Nile sui social.

Le parole di Margherita Zanatta per Zarah Nile

Margherita Zanatta, dopo aver letto diverse cose sull’amica Veronica Ciardi, si schiera apertamente con quest’ultima definendola “un’amica vera che c’è sempre”. Un riferimento indiretto alle parole di Sarah Nile? “In questi ultimi giorni ho sentito e letto talmente tante cattiverie e assurdità uscire dalla bocca di una certa persona da pensare che, forse, fosse il caso di rimanermene in silenzio – l’arma più potente di tutte. Una cosa, però, lasciate che ve la dica: chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino”, scrive Margherita. Poi aggiunge: “Lei è quell’amica della quale mi fido ciecamente, che c’è anche quando non si fa sentire, che si fa in quattro per aiutare le persone che ama, che vive di emozioni forti e cerca la poesia in ogni dettaglio della vita. Lei è Luce, quella che ti scalda nei momenti più bui… Lei è energia, quella di cui hai bisogno quando la vita prende una china sbagliata…Lei è dolcezza, di quelle incommensurabili…Lei è Vero. Semplicemente, immensamente”.



