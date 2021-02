Margot, cane Stefania Orlando/ “Dorme con me, mio marito Simone dice che…”

Margot, è la cagnolina di Stefania Orlando che, negli ultimi cinque mesi, ha vissuto con il marito Simone Gianlorenzi che si sta prendendo cura di lei in attesa del ritorno della moglie che ha accettato sia il primo che il secondo prolungamento. Stefania, indiscussa protagonista del Grande Fratello Vip, è legatissima alla sua Margot di cui ha parlato spesso nella casa raccontando di dormire con lei e di trattarla come una principessa. Durante le varie chiacchierate con gli altri concorrenti, ha raccontato le sue avventure con Margot che è amatissima anche da Simone. Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera, Margot che è un Chihuahua e che ha fatto anche da damigella alla Orlando in occasione del matrimonio con Simone, entrerà nella casa per fare una sorpresa alla sua proprietaria?

STEFANIA ORLANDO E L’AMORE PER LA CAGNOLINA MARGOT

E’ un grande amore quello che Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi provano per Margot che, essendo un cane di piccole dimensioni, segue la coppia ovunque. Margot è abituata anche a dormire con la coppia come ha confessato Stefania nella casa del Grande Fratello Vip. La Orlando, inoltre, si mostra spesso sui social con lei coccolandola e donandole tutto il suo amore. Oltre a voler riabbracciare il marito Simone, i genitori, il fratello e i suoceri, Stefania non vede l’ora di rivedere Margot. In futuro, con lei, in casa di Stefania potrebbero arrivare anche altri cagnolini. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, infatti, Simone Gianlorenzi ha detto: “Il nostro futuro è già chiaro. Ci ritireremo a vita privata a Fregene e avremo un allevamento di cani. Si può dare amore in tante forme”.

