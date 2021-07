Margot, il cane di Stefania Orlando compie 17 anni/ Hashtag in tendenza su Twitter

Margot, il cane di Stefania Orlando, oggi, mercoledì 21 luglio, compie 17 anni e i fans della showgirl la festeggiano su Twitter. Accanto a Stefania Orlando nei momenti più importanti della sua vita, la piccola Margot è diventata una vera star del web grazie alle foto e ai video che pubblica la Orlando. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Stefania ha parlato tanto della sua Margot ammettendo di aver sentito tanto la sua mancanza. Per Stefania e il marito Simone Gianlorenzi, la piccola Margot è la figlia canina. Entrambi sono innamorati della cagnolina che è solita dormire anche con loro. Su Instagram, Stefania ha così pubblicato prima un video in cui, insieme al marito, canta la canzone “buon compleanno” e poi una loro foto da cui traspare tutto l’amore che le unisce.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi/ “Torniamo in tv con nostra figlia Maria”

Margot, gli auguri del popolo di Twitter per il cane di Stefania Orlando

Tantissimi i tweet dei fan di Stefania Orlando dedicati alla cagnolina Margot che, in 17 anni, ha inondato d’amore la vita della showgirl e del marito Simone Gianlorenzi. “Una bellissima famiglia! Tanti auguri Margot”, scrive una fan. “Auguri principessa Margot”, aggiunge un’altra utente. E ancora: “Auguri bimba Margot”, “Anche io mi aggiungo agli auguri alla piccola e mitica Margot Per me lei è parte integrante di Stefy come Simone ed è per questo che ce l’ho come immagine. Tutti e 3 sempre insieme bellissimi”, “Auguri a Margot, il cane più dolce del mondo”. Per la famiglia di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, dunque, oggi è un giorno speciale.

Uomini e Donne: nuova tronista è una transgender/ Concluso il percorso di transizione

Il compleanno di Margot pic.twitter.com/Asjz86BRBO — Stefania Orlando out of context (@steforlandoOOC) July 21, 2021

LEGGI ANCHE:

Francoise Arnoul è morta, l'attrice aveva 90 anni/ Addio alla Venere tascabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA