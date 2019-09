Margot Ovani: “Lemme mi ha salvato la vita dopo l’anoressia”/ “È un vero genio”

Alberico Lemme, l’ormai famosissimo farmacista ideatore della “dieta Lemme”, si sà, divide il pubblico italiano. C’è chi lo accusa di avere teorie assurde e da non seguire e chi, invece, è suo vero e proprio “discepolo”. Di questa seconda categoria fa parte la bellissima Margot Ovani, la modella e influencer italo-francese che alcune ore fa ha manifestato apertamente su Instagram il suo pensiero sul farmacista. Dopo aver pubblicato lo screen di una telefonata a lui fatta a mezzanotte, con tanto di messaggio di apprezzamento, la Ovani ha ricevuto critiche e domande alle quali ha deciso di replicare, spiegando la sue esperienza con Lemme. “Io l’ho provato sulla mia pelle e in un mese ho perso 12 chili, mangiando tantissimo.” ha esordito la modella.

Margot Ovani: “Lemme è un genio!”

Margot Ovani è più che convinta delle capacità di Alberico Lemme e le elenca: “Su di lui ne hanno dette di ogni ma io credo davvero sia un genio di uomo, soprattutto con me che ho avuto problemi di anoressia gravissimi per 4-5 anni. – e continua – Quando sono uscita dall’anoressia ho preso tantissimi chili e volevo tornare ad essere anoressica, invece lui mi ha salvato la vita tra virgolette, insegnandomi a mangiare”. La Ovani conclude dunque affermando che, di fronte a questo vissuto, non può che parlare bene di lui: “Semplicemente per questo mi sono sentita in dovere di parlare di lui. In questo periodo ho un lavoro molto importante e devo perdere un paio di chili e mi sono riaffidata a lui per sgonfiarmi un po’”, ha concluso.

