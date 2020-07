Margot Robbie compie 30 anni/ “Un figlio con Tom Ackerley? Una convenzione sociale..”

La bellissima Margot Robbie, nota attrice australiana, oggi, 2 luglio, taglia il traguardo dei trent’anni. Star di film come Suicide Squad, C’era una volta… a Hollywood e The Wolf of Wall Street è diventata nel giro di pochi anni una delle attrici più desiderate del mondo del cinema. Se la bellezza è infatti innegabile anche il talento non è da meno; eppure Margot è una ragazza con i piedi per terra che, anzi, continua a provare imbarazzo sul set. Come quella volta in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, in cui ha interpretato la sexy moglie di Leonardo DiCaprio. Indimenticabile la scena in cui, a gambe aperte e un abitino corto, chiede al ‘paparino’ se “vuole venire a giocare con mami”. “Però è stato davvero difficile”, ha rivelato l’attrice, come riporta Vanity Fair. “Ho dovuto sotterrare l’imbarazzo”.

Margot Robbie e il rapporto col marito Tom: “Un figlio? Non sopporto che…”

In quell’occasione Margot Robbie era infatti “in una minuscola camera da letto con trenta persone della troupe, tutti uomini. Per non parlare della scena di sesso su una montagna di soldi: non fatelo mai, mi sono fatta un milione di tagli sulla schiena per colpa della carta”. Nonostante della sua vita amorosa si parli molto poco, l’attrice è sposata con l’aiuto regista britannico Tom Ackerley dal dicembre 2016, conosciuto sul set del film ‘Suite francese’. “Da quando mi sono sposata, tutti mi chiedono quando ho intenzione di fare un figlio. – ha ammesso la Robbie, per poi concludere – Una convenzione sociale che proprio non sopporto”.



