Ricordate Maria di Un Medico in Famiglia? La mitica nipotina bionda di Nonno Libero (Lino Banfi), nonché la figlia più grande di Lele Martini (Giulio Scarpati). Parliamo di Margot Sikabonyi, l’attrice diventata poi protagonista nella celebre fiction di Raiuno. Con la sua interpretazione e la sua umanità ha conquistato un pubblico molto variegato, affezionatosi a lei fin dalle prime puntate. Era il 1998 quando Margot Sikabonyi cominciò ad interpretare Maria, un personaggio che è rimasto al centro della serie per molti anni.

Ripensando a quel periodo, oggi, Margot Sikabonyi riconosce la sofferenza interiore con cui si trovò a fare i conti, anche per via di alcuni problemi personali molto gravi. A quindici anni, infatti, perse suo padre, come ricorda in una intervista rilasciata non molto tempo fa a Vanity Fair: “La morte di mio padre mi ha tenuta ben radicata alla realtà. […] In casa continuavo ad avere il mio posto. Il successo era solo fuori, nel fornaio che non mi faceva più pagare il panino perché ero Maria di Un medico in famiglia”.

Margot Sikabonyi, che fine ha fatto Maria di Un medico in Famiglia: il periodo buio e la rinascita

La serie televisiva ha occupato un ruolo centrale per nove anni della sua vita, così come è stata importante la storia d’amore con Pietro Sermonti, il collega che ha incontrato sul set di Un medico in famiglia e con cui ha vissuto grandi emozioni dentro e fuori la fiction. “Sono stati sei anni tormentati, sul set e fuori”; ha raccontato Margot Sikabonyi.

Oggi l’attrice di Maria di un Medico in famiglia si occupa di yoga e scrittura. Tra le sue ultime fatiche c’è il libro Lara vuole essere felice – Romanzo zen, dove racconta il suo percorso che però – precisa in una intervista – “non è solo mio: tutti cerchiamo la luce, anche se non tutti lo sappiamo”.

