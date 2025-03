Margot Sikabonyi è un’attrice italiana ed è conosciuta al grande pubblico per essere stata Maria Martini in Un medico in famiglia. Per più di dieci anni è stata nel cast fisso, la carriera è andata veloce tra cinema e teatro, ma con qualche inquietudine, con degli interrogativi che le chiedevano di trovare alcune risposte fondamentali per andare avanti. Con la fine della celebre serie, Margot è sparita dagli sguardi del pubblico e ha potuto concentrarsi su stessa. Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università Mercatorum di Roma, è insegnante di yoga online. Nel corso della sua vita ha studiato danza classica, moderna, funky jass e hip hop presso I.A.LS. e seguito anche un corso di canto.

Margot Sikabonyi su Un medico in famiglia: “Accetterei di tornare sul set”

Da tempo, Lino Banfi non nasconde il suo desiderio di tornare a girare un’ultima stagione di Un medico in famiglia composta da quattro o cinque puntate con tutti i Martini protagonisti. L’attore, come ha mostrato sul suo profilo TikTok, è stato a Cinecittà e ha visto la casa intatta e un ulivo che aveva piantato ai tempi: “Mi sono commosso”. In una intervista a Il Corriere della Sera, Margot Sikabonyi ha condiviso il desiderio di Banfi per una nuova stagione della popolare serie tv dicendo: “Lino ha espresso questo desiderio appena è terminato l’ultimo ciak. Assolutamente sì, accetterei di tornare sul set se me lo chiedessero”.

Vita privata Margot Sikabonyi: è fidanzata? L’amore tormentato con Pietro Sermonti

Maria e Guido di Un medico in famiglia sono stati una coppia anche nella vita reale. I due si sono conosciuti sul set della terza stagione e la loro relazione è durata sei anni, dal 2003 al 2009. Il loro è stato un amore tormentato: “Giravo scene romantiche quando avrei voluto dargli capocciate”. Successivamente ha avuto una relazione con Jacopo Lupi dal quale è diventata madre di Bruno James, nato nel 2015, e di Leonardo nel 2017. Il momento più duro della sua vita è stato il divorzio. Al momento non sappiamo se nella sua vita ci sia un nuovo amore.