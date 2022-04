Margot Sikabonyi, chi è e vita privata/ “Dopo aver lasciato Un medico in famiglia…”

Margot Sikabonyi e il suo esordio al cinema nel film “Bocche inutili”

Margot Sikabonyi fece il suo esordio nel 1998 come attrice protagonista della serie “Un medico in famiglia”. La madre è canadese, il padre ungherese, e Margot dopo l’infanzia vissuta nella capitale si trasferisce all’estero, in Francia, per studiare recitazione. Un’arte questa che inizia a conoscere fin da piccola. A 11 anni, insieme al fratello Alex, ha una piccola parte con il nome di Julie, nel film televisivo diretto da Gianpaolo Tescari, Ho un segreto con papà. Per oltre 15 anni infatti, salvo qualche breve pausa, la Sikabonyi è stata Maria Martini in Un medico in famiglia, serie di successo in cui hanno lavorato, fra gli altri, Lino Banfi, Milena Vukotic e Giulio Scarpati. In un’intervista a Vanity Fair, Margot ha rivelato che prenderebbe subito parte ad un’altra stagione di “Un medico in famiglia” se le venisse proposto: “Lino Banfi girerebbe la stagione 11 anche subito so che il pubblico è pieno di affezionatissimi. Anni fa avrei detto di no, invece ora mi direi: “Facciamola in serenità”. Dopo questo film ho dimostrato a me stessa di potercela fare perché ce l’ho dentro”.

Oggi Margot fa tutt’altro, ovvero insegna yoga, disciplina che ha imparato ad amare e praticare ad Hong Kong. Al riguardo l’attrice romana ha anche scritto un libro il cui titolo è Respira. Qualche anno fa, quando era impegnata sul set di Un medico in famiglia, Margot Sikabonyi conobbe e si innamorò del collega Pietro Sermonti. La loro storia d’amore è durata dal 2003 al 2009. Dal 2013 l’artista capitolina è sentimentalmente legata a Jacopo Lupi, da cui ha avuto due bambini: Bruno James, nato nel 2015 e Leonardo nel 2017.

Margot Sikabonyi e l’addio a “Un medico in famiglia”: “Mi sono bruciata…”

Margot Sikabonyi alla vigilia dei 40 anni esordisce al cinema nel film “Bocche inutili”. Nel film, l’attrice veste i panni di Ester, una giovane ebrea incinta, che sta per essere trasferita in un campo di concentramento. In un’intervista a Vanity Fair, Margot ha raccontato di essere tornata su set dopo un periodo di lontananza. Margot aveva lasciato la carriera di attrice per dedicarsi alla famiglia: “Dopo essere diventata mamma ho lasciato tutto e, a parte un episodio pilota che spero di produrre in Canada (dove vivevo quattro anni fa), questo è il primo progetto che mi sono sentita di abbracciare. Mi ha telefonato il regista Claudio Uberti, me lo ha proposto e mi sono sentita pronta a tornare”. Ora Margot vive a Milano con la sua famiglia.

Dopo aver interpretato Maria in “Un medico in famiglia”, Margot Sikabonyi non ha più lavorato. L’attrice ha rivelato che quel ruolo un po’ l’ha bruciata: “In effetti dopo aver lasciato Un medico in famiglia mi sono “bruciata” intorno e ho capito che nello showbusiness un giorno ci sei e il successivo non ti chiama nessuno. Io non voglio più quest’insicurezza, quindi cerco un lavoro normale, che mi faccia stare serena, magari aprendo uno studio tutto mio dopo la specializzazione in psicoterapia”. Margot aveva però pensato di abbandonare la serie “Un medico in famiglia” alla quinta stagione: “Dopo cinque stagioni, quando avevo 20 anni. Mi trovavo a Parigi per studiare recitazione, avevo girato un film in Francia e intendevo restarci, mi sentivo a casa, ma la produzione mi è venuta a prendere. In quel momento invece ho capito che invece avrei dovuto concedermi una vita d’artista invece di chiudermi in un personaggio solo”, ha confidato.











