Margot Sikabonyi e Pietro Sermonti, ecco perché finì: anni tumultuosi, sul set problemi amplificati

Forse non tutti sanno che Margot Sikabonyi e Pietro Sermonti, gli attori che in Un Medico in Famiglia interpretavano Maria e Guido, sono stati fidanzati nella vita reale. L’amore dunque è scoccato non solo tra i loro personaggi, ma anche fuori dal set. Grazie ad Un Medico in Famiglia, in particolare, Margot Sikabonyi ha scoperto il significato dell’amore. “Mi sono innamorata per la prima volta”, confida l’interprete di Maria Martini in una intervista dal sapore nostalgico sul Corriere della Sera.

“Sono caduta su Pietro Sermonti pure nella vita reale, sono stati sei anni tormentati, sul set e fuori. Giravo scene romantiche quando avrei voluto dargli capocciate”, spiega la mitica Margot Sikabonyi. L’attrice, tuttavia, non entra nei motivi che ha portato la coppia a separarsi, anche se non nega che il set abbia amplificato determinate dinamiche negative.

Margot Sikabonyi e Pietro Sermonti, l’attrice di Un medico in Famiglia: “Nulla di traumatico tra noi ma…”

In un passaggio sulle pagine di Vanity Fair, l’attrice parla delle difficoltà vissute nel suo rapporto amoroso con Pietro Sermonti, soffermandosi appunto sulle questioni legate alla recitazione. “Ci sono le difficoltà che ci sono tra innamorati, però un po’ amplificate, perché magari per copione devi fare il romantico e invece può darsi che stai vivendo un momentaccio. Alla fine però non c’è stato niente di traumatico tra noi”, assicura ancora Margot Sikabonyi.

Insomma, l’immagine della coppia tanto amata dai fan di Un medico in famiglia non ne esce danneggiata. Semplicemente i due attori hanno preso strade diverse, come spesso accade nella vita, dopo anni tumultuosi vissuti l’uno al fianco dell’altro, tra gioie, delusioni e crisi evidentemente insanabili.