Margot Sikabonyi, amata attrice e volto iconico di ‘Un medico in famiglia’, ha raccontato la gioia della gravidanza oggi a La Volta Buona.
Oggi è la maternità il fulcro della puntata odierna de La Volta Buona di Caterina Balivo; il racconto di chi ha già vissuto tale lieto evento ma anche di chi è prossimo a dare alla luce un dolce bebè. In quest’ultimo caso spicca Margot Sikabonyi, storico volto di Un Medico in Famiglia. L’attrice, nel salotto di Rai Uno, ha raccontato la gioia che è ormai è pronta a concretizzarsi: manca davvero poco alla nascita del suo terzo figlio.
“Ci siamo quasi, mancano poche settimane… Sono all’ottavo mese. Come faccio ad essere così in forma? Perchè ne ho altri 2! Ci pensano loro a tenermi attiva”, inizia così Margot Sikabonyi, radiosa come non mai nel mostrare il suo tenero pancione: “E’ un maschietto” – ha rivelato l’attrice – “Gli altri 2 miei figli sono eccessivamente felici di diventare fratelli ma hanno precisato: ‘Solo se è maschio’, sono ovviamente felicissima anche io”.
Margot Sikabonyi a La Volta Buona: “Il nome del mio terzo figlio? Il mio compagno ha una preferenza…”
Non smette di sorridere Margot Sikabonyi nel presentare la sua dolce gravidanza e la gioiosa attesa che la avvicina alla nascita del suo terzo figlio. Una curiosità riguarda il nome dato che, come raccontato proprio a La Volta Buona, pur mancando poco al parto non è stato ancora deciso. “Ne abbiamo qualcuno, al mio compagno piace molto Charlie; ora vediamo quando nasce. Visto che partorisco dovrei decidere io, o no?”. Dunque, al primo scambio di sguardi sarà forse l’attrice ad avere quell’intenzione che parte dal cuore e che la porterà a scegliere il nome del suo terzo figlio.