Margot Sikabonyi, amata attrice e volto iconico di ‘Un medico in famiglia’, ha raccontato la gioia della gravidanza oggi a La Volta Buona.

Oggi è la maternità il fulcro della puntata odierna de La Volta Buona di Caterina Balivo; il racconto di chi ha già vissuto tale lieto evento ma anche di chi è prossimo a dare alla luce un dolce bebè. In quest’ultimo caso spicca Margot Sikabonyi, storico volto di Un Medico in Famiglia. L’attrice, nel salotto di Rai Uno, ha raccontato la gioia che è ormai è pronta a concretizzarsi: manca davvero poco alla nascita del suo terzo figlio.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Errori prima indagine aprono a revisione, contro Sempio non hanno nulla”

“Ci siamo quasi, mancano poche settimane… Sono all’ottavo mese. Come faccio ad essere così in forma? Perchè ne ho altri 2! Ci pensano loro a tenermi attiva”, inizia così Margot Sikabonyi, radiosa come non mai nel mostrare il suo tenero pancione: “E’ un maschietto” – ha rivelato l’attrice – “Gli altri 2 miei figli sono eccessivamente felici di diventare fratelli ma hanno precisato: ‘Solo se è maschio’, sono ovviamente felicissima anche io”.

Omicidio via Gluck Milano, cold case del 1994/ Fratello Armando Blasi: “Si indagò solo su di noi”

Margot Sikabonyi a La Volta Buona: “Il nome del mio terzo figlio? Il mio compagno ha una preferenza…”

Non smette di sorridere Margot Sikabonyi nel presentare la sua dolce gravidanza e la gioiosa attesa che la avvicina alla nascita del suo terzo figlio. Una curiosità riguarda il nome dato che, come raccontato proprio a La Volta Buona, pur mancando poco al parto non è stato ancora deciso. “Ne abbiamo qualcuno, al mio compagno piace molto Charlie; ora vediamo quando nasce. Visto che partorisco dovrei decidere io, o no?”. Dunque, al primo scambio di sguardi sarà forse l’attrice ad avere quell’intenzione che parte dal cuore e che la porterà a scegliere il nome del suo terzo figlio.