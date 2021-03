Margot Sikabonyi “Maria di Un medico in famiglia? L’ho odiata”/ “Mio padre è morto..”

Margot Sikabonyi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici” per parlare dell’uscita del suo libro ma anche per raccontare una serie di aneddoti e dietro le quinte che non tutti conoscono. L’ospite del programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio è stata proprio lei, l’attrice che per anni ha prestato il volto all’amata Maria Martini, un personaggio che i fan hanno amato ma lei, almeno per un periodo, ammette di aver odiato proprio perché continuava a perseguitarla anche lontano dal set e poi nel corso degli anni ed è per questo che disse addio alla fiction: “Ho convissuto con Maria per la maggior parte della mia esistenza. C’è stato un periodo in cui l’ho odiata e facevo finta che non esistesse… Questa fase è durata circa tre anni, poi è passata. Ora amo follemente Maria, mi ha aperto le porte di tutto quello che c’è adesso nella mia esistenza. Non sarei qui, ora, se non ci fosse stata Maria”.

Margot Sikabonyi “Maria di Un medico in famiglia? L’ho odiata” e sul padre rivela che…

Nel suo libro dal titolo ‘Respira‘ l’attrice, adesso mamma, ha voluto mettere insieme i momenti in cui ha apprezzato la vita invitando tutti a farlo visto che spesso ha avuto modo di notare che chi ha successo nella vita non riesce a goderselo. Questo ha spinto Margot Sikabonyi a fare una ricerca sua per cercare di capire quale fosse la verità e solo questo l’ha tenuta lontano dalla depressione totale: “Non trovavo il mio posto. Anche per questo, dodici anni fa, ho iniziato a scrivere questo libro”. Proprio riguardo alla morte del padre ha poi rivelato che l’uomo è morto prima che Un Medico in famiglia andasse in onda con la prima stagione e che lui ne vide solo la prima puntata, morì quindi senza sapere il successo che poi arrivò per sua figlia.

