Margot Sikabonyl: “Ho perso papà a 15 anni”/ “Mi sentivo in colpa perchè…”

Margot Sikabonyi e il successo di Un medico in famiglia

Margot Sikabonyi, si racconta nella puntata di è nata nella Capitale ma ha origini straniere, o meglio nasce da una famiglia dalle origini straniere. La madre ha origini canadesi e il padre ha origini ungheresi. Parlando perfettamente inglese, arriva casualmente la grande occasione di tuffarsi nel mondo della recitazione anche se il suo sogno era sempre stato quello di fare la ballerina. Era agosto e Margot capisce di dover accettare. Aveva 15 anni e per lei arriva la grande occasione di “Un medico in famiglia”. Il successo, però, le porta anche un grande senso di colpa. L’attrice, infatti, era sicura di non meritare quel successo e quella popolarità.

ROBERTINO LORETI, CHI É E VITA PRIVATA/ "Un anno fa ho perso mio figlio..."

“Mi sentivo in colpa perché quel ruolo era capitato, era arrivato per caso. C’erano tante persone che volevano fare questo lavoro e io mi sentivo in colpa per questo e per tanto tempo me lo sono portata dietro per tanto tempo in colpa. Solo con il mio ultimo film io ho capito di essere nel mio posto“, racconta ai microfoni di Serena Bortone nella puntata di “Oggi è un altro giorno”.

Hu: chi è, nome vero/ Ha il fidanzato? A Sanremo con Highsnob...

Margot Sikabonyi e il dolore per la morte del padre

La gioia per il successo ottenuto, però, è accompagnato da un grandissimo dolore, quello per la morte del padre. “Muore papà per un infarto mentre tu stavi girando la prima serie”, spiega Serena Bortone. “Lui aveva visto I ragazzi del muretto e Caro maestro, ma del successo vero con Un medico in famiglia lui non ha visto niente. E’ successo un mese prima che uscisse Un medico in famiglia. E’ una cosa che ha scioccato me, mia madre e mio fratello e la cosa che mi ha aiutato di più è tornare sul set dopo una settimana e trovare quest’altra famiglia”.

Robertino piange per Serena Bortone/ "Sei uguale a mia madre, mi stai..."

Dopo il grande successo, Margot Sikabonyi capisce di non voler più interpretare Maria di Un medico in famiglia ma di voler riprendere possesso della propria vita. Lascia la sere, parte per le Hawaii e diventa insegnante di yoga. Adesso, però, è tornata anche al cinema con il film “Bocche inutili”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA