Margot, Stefania Orlando e marito Simone Gianlorenzi/ Famiglia riunita “la mia vita!”

Stefania Orlando insieme alla sua famiglia al completo formata dal marito Simone Gianlorenzi e dalla loro cagnolina Margot saranno oggi ospiti nella nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Si tratta della prima intervista televisiva – dopo quella di Verissimo – per la terza classificata al Grande Fratello Vip, la quale da qualche giorno è tornata a casa e poco alla volta alle sue consuete abitudine quotidiane. Per lei si è trattato di un vero e proprio salto nella realtà dopo sei mesi di lontananza ma a quanto pare non si sarebbe ancora del tutto abituata alla vita di tutti i giorni post GF Vip. Nel corso dell’intervista al programma di Silvia Toffanin aveva ad esempio svelato un retroscena.

Ancora oggi, mentre è a casa, a telecamere ormai spente, continua a dormire coprendosi la testa con la coperta. Un gesto istintivo che la riporta ai giorni trascorsi nella spiatissima Casa di Cinecittà, quando cercava un po’ di intimità e tentava di mettersi al riparo dalle luci costantemente accese proprio sotto le coperte. Adesso però, tutto è cambiato ed anche la vita con Simone e con la loro piccola Margot è tornata esattamente ad essere quella di sempre.

MARGOT E STEFANIA ORLANDO CON IL MARITO SIMONE GIANLORENZI

Simone Gianlorenzi e la cagnolina Margot avevano atteso con trepidazione la loro Stefania Orlando nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. “Sei stata veramente forte, siamo tanto orgogliosi di te”, aveva esclamato il musicista che in questi mesi ha spesso difeso la moglie in tv e sui social dai vari attacchi. Con lui c’era anche Margot, la cagnolina Chiwawa di ben 17 anni, ormai con qualche piccolo problema di vista ed udito. Una emozione incredibile alla quale Stefania non aveva resistito commentando commossa fino alle lacrime: “Siete la mia vita!”, “e tu la nostra”, aveva aggiunto Simone Gianlorenzi. Parlando del marito, anche nel corso della sua intervista a Verissimo la Orlando era tornata a parlare della sua migliore amica Alessandra, scomparsa per un tumore, ed aveva aggiunto: “Io credo che l’incontro con mio marito Simone sia stato un suo regalo per riempire questo vuoto. In lui ho anche un amico e facciamo le stesse cose”. Un amore, il loro, che procede senza intoppi da 13 anni e che ha resistito anche ai sei lunghi mesi di lontananza a causa del GF Vip.



