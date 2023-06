Maria Amato, chi è la moglie di Bud Spencer/ Il matrimonio, i figli e un amore di oltre 50 anni

Maria Amato, moglie di Bud Spencer: il matrimonio e la nascita dei figli

Maria Amato è stata la moglie e compagna di vita di Bud Spencer, il celebre attore che oggi verrà ricordato nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La loro storia d’amore è durata oltre 50 anni ed è stata suggellata il 25 febbraio 1960 dal matrimonio, sebbene si fossero conosciuti ben 15 anni prima. La cerimonia è stata celebrata presso la chiesa di San Giovanni a Porta Latina.

Il nome di Maria Amato è stato ereditato dal nome d’arte del papà, Giuseppe Amato (vero nome Giuseppe Vasaturo), che è stato uno storico attore e produttore cinematografico. Dalla storia d’amore della coppia sono nati tre figli: Giuseppe nel 1961, Cristiana nel 1962 e Diamante (in arte Diamy Spencer) nel 1972.

Maria Amato e Bud Spencer: la loro storia d’amore di oltre 5o anni

Maria Amato e Carlo Pedersoli (in arte Bud Spencer) non hanno spesso parlato della loro lunga storia d’amore, conservata nella privacy e lontano da occhi indiscreti. In una delle rare interviste di coppia rilasciate, quella al Corriere della Sera nel 2015, i due avevano parlato del loro amore. “Non è il marito che ti porta a cena e ti regala rose. Anche il nostro viaggio di nozze è durato tre giorni…“, aveva confessato la Amato in riferimento al marito.

L’attore non ha mai pensato ai tradimenti e ha incentrato le sue attenzioni, il suo interesse e il suo amore solo ed esclusivamente sulla moglie Maria: “Non sono mai andato nemmeno a prendere un caffè con un’attrice. Si può sbagliare, ma quando ti rendi conto che chi ti sta a fianco ti riempie la vita, allora la devi rispettare“. E aveva aggiunto: «Mai dire: lei, o lui, mi ama. Non è quello che conta e tanto non lo saprai mai. Io sono innamorato, questo so e questo mi rende felice».

