Maria Amelia Monti, chi è?/ “Il Marito Invisibile? Commedia in videocall su solitudine e…”

CHI È MARIA AMELIA MONTI OSPITE A “VERISSIMO”

Maria Amelia Monti sarà questo pomeriggio nel sempre ricco cast di ospiti di “Verissimo”: per la 60enne attrice teatrale e cinematografica di Milano si tratta tra l’altro di un ritorno negli studi televisivi del rotocalco del weekend condotto da Silvia Toffanin, dopo l’ospitata dell’ anno scorso. Questa volta però la diretta interessata sarà protagonista in coppia con la collega Marina Massironi dato che entrambe stanno portando in giro il loro nuovo spettacolo “Il marito invisibile”, una commedia che ironizza anche sui social network e le relazioni al tempo della chat, per la regia di Edoardo Erba, compagno da tempo proprio della Monti.

In attesa di scoprire cosa racconterà Maria Amelia Monti, assieme all’attrice e cabarettista originaria di Legnano, scopriamo di cosa parla “Il marito invisibile”, la pièce teatrale che proprio in questi giorni (dallo scorso 18 ottobre e fino al 30) sarà in scena al Teatro Manzoni di Milano. Come apprendiamo dai profili social dell’attrice milanese, le date della loro tournée erano partite a dire la verità già nei primi mesi del 2022, riscuotendo un discreto successo e così spiega pure il fitto calendario di appuntamenti che vedrà questo mese le due interpreti protagoniste in lungo e in largo in Lombardia.

MARIA AMELIA MONTI, “PORTO A TEATRO UNA COMMEDIA IN VIDEOCALL E…”

Definita dalle dirette interessate come una sorta di prima commedia in videocall, “Il marito invisibile” vede infatti Maria Amelia Monti e la sua sodale recitare sul palco senza tuttavia mai guardarsi, avvolte da uno sfondo interamente blu e poi, a replicare il modello comunicativo delle chatroom, due schermi che mostrano le loro attività sul web. Un modo di riflettere sull’evoluzione ma pure la complessità delle relazioni umane e dei sottili confini che oramai ci sono tra reale e virtuale. E parlando dello spettacolo, scelto dal prestigioso teatro meneghino per inaugurare il proprio cartellone e nato durante il periodo del lockdown, la 60enne attrice spiega che “la novità è nel linguaggio, è quello innovativo della videocall che dopo il Covid è diventata parte integrante della nostra comunicazione”.

Raccontando la genesi della commedia, la Monti ha aggiunto che l'elemento dirompente nella messa in scena è il fatto che lei e la Massironi (alla prima volta assieme sul palcoscenico di un teatro) praticamente non si guardano mai in faccia per tutta la durata dello spettacolo: "Abbiamo solo due computer ed è come se ci chiamassimo" racconta l'attrice che, parlandone col quotidiano 'la Stampa', aggiunge che "prima ci lamentavamo dei figli dipendenti da telefonino e computer, ora anche noi adulti lo siamo diventati: ma è stato grazie a loro se abbiamo potuto continuare a comunicare, in qualche caso diventando peggio dei nostri pargoli…" ha scherzato, accennando poi anche al fatto che l'opera parla comunque di "solitudine, invisibilità, comunicazione imperfetta e di uomini che sono la proiezione di come le donne li vorrebbero".











