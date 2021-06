Maria Amelia Monti/ Dalla tv agli sketch su Instagram: “Un’idea di mio figlio”

C’è anche Maria Amelia Monti tra le protagoniste della nuova puntata di Verissimo – Le storie, il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 che ripropone le interviste migliori andate in onda nel corso della stagione 2020/2021. Classe 1961, Maria Amelia Monti è una delle attrici che più hanno saputo intrattenere gli italiani nell’ultimo ventennio, soprattutto con ruoli come quello di Alice nella sitcom Finalmente soli che ha inevitabilmente segnato (in positivo) la sua carriera. Maria Amelia ha origini milanesi ma vive a Roma da tempo. Diversi i successi ottenuti in campo teatrale, cinematografico e televisivo, con lavori come Dio vede e provvede e Amico mio (oltre al già citato Finalmente soli che la vide recitare in coppia con Gerry Scotti per cinque anni dal 1999 al 2004).

La carriera di Maria Amelia Monti

Maria Amelia Monti, dicevamo, è una personalità del mondo del cinema divertente e allo stesso tempo molto delicata. La sua comicità non è mai eccessiva, fuori dalle righe, ma anzi Maria Amelia si presenta come una donna elegante e posata e – forse proprio per questo – estremamente originale. Dopo essersi formata presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, la Monti ha debuttato come attrice teatrale per poi apparire successivamente in televisione e al cinema. A Postenews, a gennaio, ha raccontato il suo percorso artistico: “Il teatro è stato il mio primo amore. Ho debuttato sul palcoscenico a 19 anni e ho avuto maestri come Giulia Lazzarini ed Ernesto Calindri. Una partenza, dunque, importante. In tv mi sono tanto divertita e spero di fare ancora altre cose. Quanto al cinema, è stata un’apparizione veloce e una bella esperienza”.

Maria Amelia Monti racconta il suo approdo su Instagram

Al cinema l’abbiamo vista di recente in Se mi vuoi bene, diretta da Fausto Brizzi e affiancata in scena da Claudio Bisio. “È stata un’esperienza divertente. Claudio Bisio è un mio caro amico, mi sono trovata benissimo con lui. Eravamo un cast molto affiatato. Pensate che abbiamo formato un gruppo in chat con tutti gli altri attori. E, ancora oggi, ci scriviamo spesso”. Ma l’esperienza che le sta dando più soddisfazione, ultimamente, è quella di Instagram: i suoi sketch in cui coinvolge tutta la famiglia e alcune special guest hanno spopolato dentro e fuori dal social network. “L’idea è stata di mio figlio”, spiega Maria Amelia Monti. “Mi ha aperto un profilo Instagram, proponendomi di fare dei video divertenti. Nel periodo del lockdown, visto che eravamo tutti in casa, abbiamo pubblicato cose molto simpatiche. E ho coinvolto persino il mio cane! Asia (Argento) ed Angela (Finocchiaro) si sono prestate molto carinamente ed hanno arricchito i nostri siparietti”.

