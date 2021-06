Maria Amelia Monti e Gerry Scotti sono stati sposati?/ “Frustrante essere identificata come sua moglie”

Gerry Scotti e Maria Amelia Monti sono stati per anni tra le coppie più amate del piccolo schermo. A partire dalla loro partecipazione congiunta alla sitcom Finalmente soli, Gerry e Maria Amelia hanno ottenuto un successo insperato non tanto come attori (erano già relativamente famosi), quanto piuttosto come duo comico e ‘umano’ nell’ambito di una produzione televisiva che ha segnato in positivo le loro carriere e soprattutto le loro vite. Maria Amelia è destinata a essere ricordata come Alice, la simpatica moglie di Gigi (lo stesso Gerry Scotti) spesso protagonista di vicende equivoche e altamente imbarazzanti. La cosa, oltre a divertirla, la preoccupa anche un po’: “Ringrazio il pubblico per l’affetto, così come il mio amico Gerry”, ha dichiarato a gennaio in un’intervista a Postenews, “ma, per certi versi, è anche un po’ frustrante essere identificata in un solo personaggio. In Italia, spesso si tende ad attribuire agli artisti delle etichette, difficili poi da togliere. Mi piacerebbe, in tv, interpretare anche nuovi personaggi”.

GERRY SCOTTI/ “Ho un carattere apprensivo e invadente, diciamo anche ingombrante”

Gerry Scotti e Maria Amelia Monti: in programma un reboot di Finalmente soli?

Gerry Scotti e Maria Amelia Monti hanno condiviso l’esperienza del set per cinque anni dal 1999 al 2004. Il successo della coppia è stato stratosferico, e Maria Amelia, per strada, viene ancora additata come la moglie del buon Gerry. Tuttora i due sono in buoni rapporti e spesso hanno manifestato la volontà di tornare a girare Finalmente soli: “Ci sono buone possibilità che ci vedrete da vecchi assieme”, ha dichiarato Gerry alcuni mesi fa a Radio Deejay. Per ora, comunque, le certezze sono poche. Il problema del (mancato) reboot sarebbe legato ai costi, ma non si esclude che in futuro questo progetto possa realizzarsi. In effetti, Gerry e Maria Amelia sono molto amici, e le riprese della serie potrebbero costituire un ottimo pretesto per vedersi più spesso.

LEGGI ANCHE:

Patrizia Grosso, ex moglie di Gerry Scotti/ Lui: "Non andavamo più d’accordo"Gabriella Perino, compagna Gerry Scotti/ Lui: "ha sopportato di vivermi accanto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA