Maria Amelia Monti/ Enzo Iacchetti rivela: “Mi facevi impazzire…” (Vieni da me)

Maria Amelia Monti ospite di Vieni da me oggi. L’attrice si è raccontata nello studio di Caterina Balivo attraverso la “cassettiera”, quindi con alcuni oggetti significativi per lei. Si parte dal telefono e quindi da “La tv delle ragazze”. «Quando mi rivedo mi imbarazzo tantissimo. Poi quando vedo le cose molto vecchie… Dovevo fare la giornalista musicale e incontrare davvero dei cantanti, poi per problemi economici ci hanno detto basta. Quindi ci siamo inventati di fare gli sketch con le canzoni». Invece riguardo l’esperienza di “No stop”. «È stato un po’ un incubo. Lavorare con Enzo Trapani è stato bello, era un mito. Ma quell’anno non era tanto in forma. Era un po’ depresso. La trasmissione è andata male, ma ha portato fortuna a tutti. Ora c’è un legame come se avessimo fatto il militare insieme». Tanti i contributi trasmessi dal programma di Raiuno per ricordare la carriera di Maria Amelia Monti.

MARIA AMELIA MONTI A VIENI DA ME: SORPRESA DI ENZO IACCHETTI

Maria Amelia Monti ha ricevuto a Vieni da me la sorpresa di Enzo Iacchetti. «Mi facevi impazzire, anche sangue. Ti ho sempre adorata, anche in teatro. Sei stata la prima ragazza che faceva la presentatrice rimbambita. Mi faceva pisciare sotto dal ridere. Sei così anche nella vita. Sei una persona straordinaria, una mamma meravigliosa», ha dichiarato il collega. E lei imbarazzata ha replicato: «Se mi faceva il filo? Ma non è vero, scherzava. E poi lui era pieno di ragazze, anche molto più belle di lui». L’attrice ha poi raccontato di essere stata bocciata in diverse scuole di recitazione italiane, e questo anche per il rotacismo. «Piangevo ogni volta, ma avevo un difetto di pronuncia, la “r moscia”. Ora non so se sono così severi sulla dizione… Ho studiato». Poi ha rivelato che da piccola aveva sempre gli occhi gonfi: «Piangevo anche tanto, per emotività». Ma c’è anche il retroscena su un film mai uscito e per il quale non è stata pagata. «Avevo comprato un frigo e ho dovuto restituirlo…».

© RIPRODUZIONE RISERVATA