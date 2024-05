Maria Angela Settini, chi è la mamma morta di Roberto Farnesi/ “Di notte piango ricordandola”

Maria Angela Settini, chi è la mamma di Roberto Farnesi, morta nel 2022: il grande dolore dell’attore

Maria Angela Settini è la mamma di Roberto Farnesi con cui l’attore aveva un rapporto simbiotico. Donna forte e determinata, ha vissuto fino a 82 anni ed è venuta a mancare nel 2022 lasciando un vuoto enorme nel cuore dell’attore che è stato in parte colmato dall’arrivo della figlia Mia che nonna Maria Angela ha potuto vivere solo per pochi mesi. Parlare della morte della mamma non è affatto facile per Roberto Farnesi che ha affrontato il dolore per la sua scomparsa in silenzio per poi tornare sui social con una dedica alla sua bambina che gli ha dato la forza di reagire e affrontare un dolore enorme.

A raccontarlo, a fatica, è stato lo stesso Farnesi. Ospite di Nunzia De Girolamo in una puntata di Ciao Maschio, infatti, l’attore che si è definito una persona ansiosa, pigra e leale, ha parlato anche della perdita della madre svelando di piangere spesso, soprattutto quando guarda la sua bambina.

II ricordo di Roberto Farnesi della mamma Maria Angela

Roberto Farnesi non nasconde di sentire fortemente la mancanza della mamma e di fare sempre fatica a trattenere le lacrime quando parla di lei. “Ho perso mia madre poco meno di due anni fa ed era una donna straordinaria. Tutti lo dicono della propria madre, ma in quel caso era oggettivo” – ha detto l’attore a Ciao Maschio.

“E’ un vuoto, una mancanza enorme anche perché era un rapporto un po’ morboso. Ha attutito il colpo e lei lo sapeva e infatti era molto felice del suo arrivo mia figlia che lei ha visto per poco e non stava neanche troppo bene ma per lei è stata una gioia enorme. Quando da figlio diventi genitore incassi meglio un colpo come quello lì”, ha detto ancora. “Ancora oggi, di notte, spesso piango ricordandola ma anche guardando mia figlia perchè mi ricorda tante cose come il mio rapporto con mia madre. Piango spesso guardando mia figlia e ricordando mia madre. Anche mio padre ma avevo 23 anni quando è morto e quindi l’ho incassato meglio sia perché sono passati tanti anni e sia perché c’era la leggerezza di quegli anni. Con mia madre è stato diverso e quindi la perdita è stata devastante”, ha concluso.

