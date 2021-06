Maria Angioni, ex pm denuncia colleghi al Csm/ Caso Denise Pipitone “Avevo previsto…”

All’indomani dalla notizia che vedrebbe Maria Angioni, ex pm di Marsala impegnata nelle prime fasi dell’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone, indagata per false dichiarazioni, la stessa è intervenuta su Facebook annunciando di aver denunciato i suoi colleghi. Con un post ripreso da vari media – da Il Giorno a Il Mattino – la Angioni ha esordito: “Poiché, come avevo previsto, la notizia del mio interrogatorio di garanzia è uscita immediatamente dopo l’attività svolta presso la Procura della Repubblica di Marsala (e in previsione di ciò ho subito postato le belle foto di Marsala, appena varcata la soglia di quegli uffici), per tranquillizzare gli amici spiego”.

Quindi l’ex pubblico ministero – oggi giudice del lavoro in Sardegna – ha proseguito: “Dei diversi episodi di depistaggio e fastidio alle indagini di cui ho parlato in tv tra la fine di aprile 2021 e gli inizi di maggio, e che ho confermato in Procura sentita a sommarie informazioni testimoniali il 3.5.2021, la Procura in sostanza mi ha contestato che di due di essi mancherebbe la prova documentale”.

MARIA ANGIONI, EX PM DENUNCIA COLLEGHI AL CSM

Le parole dell’ex pm sono state riprese anche dall’agenzia di stampa Ansa: “Ho svolto col mio avvocato, l’onorevole Stefano Pellegrino, una difesa tecnica”, ha proseguito ancora la Angioni, “Nel frattempo, già il 13.5.2021 e poi il 19.6.2021, ho inviato due esposti al Csm”. Gli esposti in questione sarebbero stati presentati contro i suoi colleghi della procura di Marsala il cui contenuto però non è stato rivelato dal magistrato. Nei giorni scorsi la procura le aveva notificato un avviso di garanzia e un incito a comparire e ieri è stata interrogata. Nell’ultimo periodo Maria Angioni è stata spesso protagonista in tv di diversi salotti, nei quali ha svelato retroscena, ha mosso accuse ed ha avanzato ipotesi sulla sparizione di Denise Pipitone. Le ultime sue dichiarazioni facevano riferimento ad una presunta pista in base alla quale la bambina di Mazara, ormai oggi una donna, si sarebbe rifatta una famiglia e sarebbe diventata mamma. Pista purtroppo smentita prontamente.

