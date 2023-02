Maria Antonietta, anticipazioni e trama serie tv Sky/ Come vederla in streaming

Maria Antonietta è la nuova serie di Sky in onda da oggi, Mercoledì 15 febbraio. L’esclusivo period drama racconta la storia della giovanissima e iconica regina austriaca che sconvolse la corte di Francia per la sua mentalità moderna e all’avanguardia; la serie esplora il lato oscuro di Versailles attraverso la lente del XXI secolo. È creata e scritta da Deborah Davis, sceneggiatrice del film La Favorita, per cui è stata candidata nel 2018 agli Oscar, e ha come protagonista l’attrice tedesca Emilia Schüle, già conosciuta per i film Un sogno per te, High Society – quando gli opposti si attraggono e Cuore selvaggio.

Assieme alla protagonista tra gli attori del cast troviamo volti conosciuti tra cui James Purefoy, già Philippe de Clairmont in A Discovery of Witches, Jack Archer, conosciuto nel ruolo di Jamie Marshbrook in The Bay, Roxane Duran, già Adriana Clios in Riviera, Jasmine Blackborow, Marie nella prima stagione di Shadow and Bone e Louis Cunningham, conosciuto per avere interpretato Lord Corning nella serie Bridgerton. La serie è prodotta da Alban Étienne e Stéphanie Chartreux di Banijay Studios France, Claude Chelli e Aude Albano di Capa Drama e Christophe Toulemonde di Les Gen.

Anticipazioni Maria Antonietta, la trama della nuova serie di Sky

La nuova serie tv Sky Maria Antonietta è francese, è stata prodotta nel 2022 e racconta dieci anni di vita della regina di Francia, dal 1770 al 1780, l’anno in cui Maria Teresa d’Austria muore. La serie, attraverso uno sguardo contemporaneo, esplora il lato oscuro e misogino della corte di Versailles della seconda metà del XVIII secolo, quando la futura regina, allora solo una giovane quattordicenne, lascia l’Austria e la propria famiglia per diventare la moglie di Luigi XVI, il Delfino di Francia. All’inizio Maria Antonietta è inibita dallo stretto protocollo di corte, dalla crudeltà che è costretta a subire a Versailles, dalle rigide regole imposte dalla società, e sotto la pressione di una nazione straniera che dovrebbe accettarla come sovrana.

Solo quando diventa regina, a diciotto anni comincia a sentirsi a suo agio a Versailles, proprio perché riesce a rivoluzionare la sua immagine, grazie alla sua indole testarda e il suo grande carisma e a modellare la vita della corte di Versailles a sua immagine e somiglianza. Maria Antonietta è una donna libera, indipendente e femminista che si scaglia contro il sistema decidendo di vivere in modo innovativo malgrado il disappunto francese.

Maria Antonietta, dove vedere la serie in streaming

La serie Maria Antonietta è composta da 8 episodi ed è fruibile da oggi, Mercoledì 15 febbraio in esclusiva su Sky. Ogni mercoledì su Sky Serie saranno resi disponibili due nuovi episodi e la nuovissima serie sulla regina di Francia sarà disponibile in video streaming anche su NOW. Sky è la piattaforma televisiva italiana a pagamento che permette l’accesso a un ampio catalogo di canali e contenuti tra cui serie TV, sport, programmi, film e cartoni. La piattaforma di video streaming online NOW permette di vedere i programmi di Sky senza sottoscrivere abbonamenti alla Pay TV satellitare.

L’azienda è stata lanciata nel 2014 col fine di offrire un’alternativa alla tradizionale televisione a pagamento, NOW sfrutta infatti la connessione alla rete Internet per trasmettere i contenuti in modalità live ma anche on demand. NOW è pensata apposta per tutti quegli utenti che non vogliono avere i tradizionali vincoli dell’abbonamento o della parabola necessaria per accedere ai contenuti di Sky e permette pagando mensilmente una quota o acquistando singoli eventi televisivi di accedere da diversi dispositivi ai programmi selezionati.

Maria Antonietta, il trailer della nuova serie di Sky

