Maria Antonietta Campedelli e Filippo Pacelli, chi sono i genitori di Ascanio Pacelli?

Ascanio Pacelli, volto noto del mondo dello spettacolo per aver preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello, ottenendo da quel momento una grande popolarità, ha origini nobiliari. I genitori di Ascanio Paciotti sono infatti Maria Antonietta Campedelli e Filippo Pacelli, quest’ultimo insignito dell’onorificenza di gentiluomo di Sua Santità. Il padre di Ascanio Pacelli discende direttamente da uno dei papi, Papa Pio XII, 2° sovrano di Città del Vaticano nonché 260° pontefice. Il suo papato durò dal 1939 fino alla morte. Il padre di Ascanio, infatti, era a sua volta figlio di Marcantonio, figlio del fratello di Papa Pio XII, Francesco Pacelli. Una famiglia storica, dunque, della famiglia di Roma: proprio per questo Ascanio ha anche diversi titoli nobiliari.

Maria Giovanna Elmi, chi è il marito Gabriele Massarutto/ "Il nostro primo incontro sembrava un sogno"

In occasione della partecipazione del figlio al Grande Fratello nel 2004, Maria Antonietta Campedelli, mamma di Ascanio Pacelli, rilasciò un’intervista a Il Tempo, spiegando: “Io e mio marito siamo sempre stati genitori molto presenti. Fin dall’infanzia abbiamo educato Ascanio ed il fratello maggiore Andrea, al rispetto per il cognome che portano. I ragazzi conoscono l’importanza storica del prozio, Papa Pacelli, e hanno sempre saputo di doversi attenere a precise regole comportamentali di decoro e dignità di immagine”.

Malattia Benedicta Boccoli, la rivelazione/ "Non so se sarei stata cosi forte con meno speranze"

Genitori di Ascanio Pacelli, chi sono. Dicevamo: “GF? Non condizionerà il suo futuro”

Proprio per via del suo titolo nobiliare e del suo cognome, i genitori di Ascanio Pacelli inizialmente la famiglia non avevan visto di buon occhio la partecipazione del figlio al Grande Fratello e in generale la sua simpatia nei confronti del mondo dello spettacolo, tanto da averlo spinto, a vent’anni, a lasciare le passerelle di moda. Durante la partecipazione del figlio al Grande Fratello, la mamma inoltre spiegava: “Non credo assolutamente che una eventuale vittoria possa condizionare il futuro di mio figlio”. In realtà Ascanio ha lavorato a lungo nel mondo dello spettacolo, a dispetto del suo cognome.