Maria Antonietta, chi è la mamma di Valentina Persia/ “La vedete bella ora ma com’era brutta quando è nata!”

Valentina Persia e sua mamma Maria Antonietta, risate a La Volta Buona

Valentina Persia e sua mamma Maria Antonietta, detta Ninetta, sono state ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona e hanno regalato al pubblico dei momenti divertentissimi. Mamma Ninetta è stata una vera e propria scoperta per il pubblico, e ha raccontato in diretta su Rai Uno alcuni aspetti del rapporto con sua figlia, soffermandosi poi su un aneddoto esilarante.

Marcello Messina, sfogo a Uomini e Donne dopo la lite con Jessica/ Alessia lo asfalta così

“Tu la vedi bella ora, ma quant’era brutta quando è nata!” ha esordito la donna, chiacchierando con Caterina Balivo. “Io la coprivo con la copertina… aveva una bocca che, quando rideva, arrivava da qua a qua… – ha continuato – lei e il primo erano brutti! Però si dice ‘brutti in culla belli in piazza’, è stato meglio così. Un giorno mi ferma una signora e mi dice ‘Che bella!’ Io mi sbalordisco del complimento a mia figlia, ma poi mi chiede ‘L’ha fatta lei? Con l’uncinetto? Allora capisco che diceva della copertina.”

Vincitore Amici 2024: è Martina Giovannini?/ Il pronostico degli eliminati divide

Valentina Persia mamma Maria Antonietta insieme per un programma di cucina

Grosse risate in pubblico per il racconto di Maria Antonietta, la mamma di Valentina Persia. Entrambe saranno presto protagoniste di un nuovo format di cucina, nel quale cucineranno fianco a fianco piatti della loro terra d’origine, l’Abruzzo. Il programma andrà in onda su FoodNetwork, canale 33 del digitale terrestre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA