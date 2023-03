Maria Antonietta, chi è la sorella di Antonella Fiordelisi/ “Non mi vuole più vedere”

Antonella e il rapporto con sua sorella Maria Antonietta: “Non mi vuole più vedere”

Momento toccante per Antonella Fiordelisi nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Si parla di sua sorella Maria Antonietta, figlia che sua madre ha avuto durante il suo primo matrimonio. “Non sono figlia unica, o meglio, mi sento figlia unica perché sono cresciuta solamente con mamma e papà, mentre in realtà ho una sorella. Mi sarebbe piaciuta viverla di più.” ha raccontato la Fiordelisi in un confessionale, aggiungendo “Lei ha sofferto molto per la separazione dei suoi genitori, suo padre era molto innamorato di mia madre”.

Antonella Fiordelisi eliminata per finta, Edoardo in lacrime/ Scherzo al GF Vip!

Antonella spiega che ad averla allontanata da sua sorella maggiore è stato un episodio in particolare: “Lei aveva invitato solo me alla sua festa di laurea ma non nostra madre. Mi sono fatta condizionare dalla mia famiglia che non era stata invitata e da allora non l’ho più vista, lei non si è più fidata di me. Non mi ha più voluta vedere.”. Antonella racconta di averla raggiunta più volte a Roma, dove vive e lavora, ma di non essere mai stata accettata da lei. Ad oggi non c’è alcun rapporto, cosa che lei vorrebbe a tutti i costi recuperare.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Donnamaria: "Antonella finge di non volermi baciare"/ Lei: "Non me la sento"Nikita e Davide, dubbi su Antonella al GF Vip/ "Sta con noi quando facciamo comodo. Vuole pararsi il cul*"

© RIPRODUZIONE RISERVATA