Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena/ Chi è l’ultima regina di Francia: i segreti che la reggia di Versailles

Nuovo appuntamento con la grande storia di “Ulisse” questa sera: su Rai 1, a partire dalle ore 21.25, infatti Alberto Angela ci condurrà alla scoperta della figura di Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena, ricordata non solo per gli epocali e drammatici fatti della Rivoluzione Francese ma pure per essere stata, di fatto l’ultima vera regina d’Oltralpe. E il conduttore proverà a raccontare uno dei personaggi più affascinanti e allo stesso tempo ambigui di quel tempo: la consorte di Luigi XVI infatti da secoli ispira una vasta letteratura e divide gli studiosi e il viaggio di “Ulisse” partirà proprio dai suoi ultimi momenti di vita, quando ancora altezzosa saliva i gradini che quel 16 ottobre 1793 la conducevano al patibolo in quel di Parigi, per scoprirne i segreti, la personalità privata e anche tutti i segreti che la reggia di Versailles (la sua casa sin dall’età di 14 anni) custodiva.

MARIA ANTONIETTA, L’ULTIMA REGINA DI FRANCIA

E attraverso la puntata che “Ulisse” dedica a Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia, lo spettatore potrà fare la conoscenza di tutto quel variegato microcosmo di personaggi, storie, intrighi e fatti che caratterizzarono la vita di corte fino allo scoppio della Rivoluzione: come ricorda il comunicato dell’Ufficio Stampa Rai che presenta l’appuntamento in prima serata di questo 28 ottobre, scopriremo ad esempio Madame Du Barry, una delle favorite di Luigi XVI, ma anche il conte svedese Hans Axel di Fersen, amico di gioventù della regina che poi diverrà uno dei suoi amori e la cui corrispondenza solamente dopo tanti anni è stata resa finalmente pubblica grazie alla fine della censura decisa dalla “Fondation des Sciences du Patrimoine”. Insomma, un personaggio complesso e per tanti aspetti ambiguo quello di Maria Antonietta che verrà indagato anche attraverso gli illustri pareri di storici e scrittori che da sempre si arrovellano attorno alla sua figura, come ad esempio Benedetta Craveri che parlerà del famigerato “affaire della collana” che tanto ha nuociuto alla figura della regina…



© RIPRODUZIONE RISERVATA