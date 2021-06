Maria Antonietta e Vincenzo, mamma e fratello Valentina Persia/ “Sei troppo forte!”

Momento emozionante per Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021. In occasione della finalissima tutti i naufraghi in Honduras hanno avuto la possibilità di parlare con i cari e per lei è arrivato il collegamento con la mamma Maria Antonietta e con il fratello Vincenzo. “Sei stata bravissima, non dar retta a nessuno, vieni a casa! Hai saputo fare tutto, sei stata un esempio!” ha esordito la donna, dicendosi rammaricata del fatto che la figlia non sia riuscita a superare la prova della corda di pochi minuti prima e sia finita, quindi, al televoto con Ignazio Moser, uscito vincente dal televoto precedente contro Beatrice Marchetti. Anche suo fratello Vincenzo si dice fiero di lei e spera possa portare al termine questa avventura all’Isola da vincente: “Sei troppo forte Vale, ti voglio vedere sempre forte, vinci per me!” è stato l’augurio del fratello. Valentina Persia si è allora commossa, augurandosi di arrivare davvero fino alla fine di questa avventura tanto difficile quanto indimenticabile.

Valentina Persia vincitrice all'Isola dei Famosi 2021?/ Piange "Sono venuta per i miei figli"

LEGGI ANCHE:

Gilles Rocca Vs Valentina Persia "Scorretta e indelicata"/ "Sei stata poco signora!"Valentina Persia Vs Cerioli "Non si affonda un amico"/ Lui si infuria: "Vittima!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA